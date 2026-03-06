Bolu'da Başkanvekili Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Başkanvekili Seçimi

Bolu\'da Başkanvekili Seçimi
06.03.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Tuna Özcan, Tanju Özcan'ın ardından Bolu Belediye Başkanvekili seçildi.

BOLU Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, başkanvekili olarak seçildi.

Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız 4 ay süreyle ev hapsi verildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

OYLAMA 3 TUR SÜRDÜ

Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken; AK Parti, Hüseyin Nadi Okur'u aday gösterdi. 3 tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Tuna, Tanju Özcan, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Başkanvekili Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC’ye konuştu: Kara işgaline hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan fırlatılmadı İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı Stattan apar topar çıkartıldı Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:29
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:47:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Başkanvekili Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.