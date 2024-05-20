Bolu\'da Mersin Balığı Üretimi İlk Denemede Başarılı

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Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, nesli tehlike altındaki mersin balığının yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında ilk denemede 55 bin yavru üretimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 hektar büyüklüğünde, 400 metrekare kapalı alan, 300 metrekare üstü kapalı kontrollü 6 beton havuz, 16 bin metrekare alana kurulu 15 toprak üretim havuzu ve 25 bin 885 metrekare deşarj göleti bulunan istasyonda üretim hedefleri tutturuldu.

Geçen yıl 5 milyon 240 bin yavru sazan üretilen, 109 sivriburun (Acipencer stellatus) ve 69 karaca (Acipencer queldenstaedtii) türünde mersin balığına ev sahipliği yapan tesiste, koruma altındaki tatlı su balığı mersinin 55 bin yavrusu yumurtadan çıktı.

Tesiste görevli su ürünleri yüksek mühendisi Çağatay Oktay, AA muhabirine, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2023'te 5 milyondan fazla pullu sazan üretildiğini ve ilk defa 100 bin yavrunun satışının yapıldığını söyledi.

Oktay, tesiste üretilen balıkların, müdürlüğün belirlediği program dahilinde Ankara, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Kırıkkale, Düzce, Bartın, Karabük, Bolu'da baraj, göl, gölet ve akarsulara salındığını anlattı.

Havyarı, eti ve derisiyle ekonomik değer taşıyor

Oktay, 13 yaşındaki mersin balıklarının yavruyken Amasya-Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan getirildiğini aktararak, "Havyarı (yumurtası) en değerli türdür. Havyarının dışında eti de çok kıymetli olup, derisi çanta ve deri sanayisinde kullanılmakta." dedi.

Dünyada formunu koruyarak gelmiş en yaşlı tatlı su balığı türü olan mersinin geçmişinin 250 milyon yıl öncesine dayandığını ifade eden Oktay, havyarının kilogramı 2 bin 500 ila 3 bin dolar arasında satılan balığın doğal yaşam alanlarının Karadeniz, Hazar ve Azak denizleri olduğunu kaydetti.

Oktay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla ilk defa karaca mersin balığının deneme üretiminin yapıldığını bildirerek, "19 Nisan'da anaç balıklardan yumurta ve sperm olgunluğuna ulaşmış 6 dişi ve 13 erkek karaca mersin balığı, hipofiz hormonu uygulanarak tam kontrollü üretim metoduyla sağılıp yaklaşık 5 kilogram yumurta elde edildi. Kuluçkahanede tutulan döllenmiş yumurtalardan 5 ila 7 gün içerisinde larva çıkışı başladı. Yaklaşık 55 bin larva elde edildi." diye konuştu.

Sivriburun mersin balığı deneme üretimi de planlanıyor

Besin kesesini tüketen yavru balıkların tesiste üretilen canlı yemle beslenmeye başlandığını aktaran Oktay, şu bilgileri verdi:

"1 hafta kadar canlı yemle beslendikten sonra yavaş yavaş toz yeme alıştırılacaklar. Yaklaşık 35 gün kadar kuluçkahanede bakım ve beslemesi yapılan karaca mersin balığı yavruları daha sonra tesisimizdeki beton havuzlara nakledilecek. Tesisimizde 1-1,5 yaşına kadar büyütülecek yavruların, daha sonra markalanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği program dahilinde Karadeniz ve Karadeniz ile bağlantısı bulunan nehirlere salınması planlanıyor."

Oktay ayrıca, tesiste mayıs sonuna kadar sazan balığı sağımının yapılacağını, daha sonra da mevsim koşullarına bağlı olarak sivriburun mersin balığının deneme üretimine geçilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.