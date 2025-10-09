Bolu'da Okul Güçlendirme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Okul Güçlendirme Projesi

Bolu\'da Okul Güçlendirme Projesi
09.10.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 24 okul için güçlendirme ve yık-yap önerisi, 17'si inceleniyor. Eğitimde yeni projeler de var.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında yönetmelik dışı uygulamaların arttığına dikkat çekildi.

ÖĞRETMENLERİN KILIK KIYAFETİNE YENİ DÜZENLEME

Bolu'da da öğretmenlerin kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek giymesi ve uzun sakalla okula gelmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" dedi.

Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

"ELEŞTİRİ KONUSU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR KILIK KIYAFET KONUMUZ VAR"

Gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı adına önemli bir çalışma olacağını belirten Öncü, "Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerimizde bulunduk. Bu da inşallah gelecek adına öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Pamukkale, Eğitim, Sağlık, Güncel, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Okul Güçlendirme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rumlardan NATO’ya üyelik hazırlığı Rumlardan NATO'ya üyelik hazırlığı
Güllü’nün ölümünde kritik gelişme İnceleme sonrası avukatından açıklama var Güllü'nün ölümünde kritik gelişme! İnceleme sonrası avukatından açıklama var
İsrail’in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var Akıbetleri belli oldu İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon oldu Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu
Acun Ilıcalı’nın hedefi lig şampiyonluğu Acun Ilıcalı'nın hedefi lig şampiyonluğu

18:26
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
17:22
Tüm tahminler yerle bir İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
Tüm tahminler yerle bir! İşte altını gölgede bırakan yatırım aracı
17:20
Gazze’de ateşkesin ardından Trump İsrail’e gitme kararı aldı
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı
16:55
Türkiye’ye ait bir SİHA, Gazze’deki ateşkes sonrası Akdeniz’de ay yıldız çizdi
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi
16:42
Kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı
15:59
AK Parti ve DEM, “Öcalan“ sloganı konusunda ters düştü
AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 18:40:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Okul Güçlendirme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.