Bolu\'da Yangın Mağdurlarına Anma Projesi

BOLU'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında çocukları, gelini ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in kurduğu Asır Grup Vakfı aracılığıyla yapılacak olan İl Halk Kütüphanesi'nin protokolü imzalandı.

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Avukat Yüksel Gültekin yangında aralarında çocukları, torunları ve gelini olmak üzere 8 yakınını kaybetti. Gültekin, çocuklarının adının yaşatılması amacıyla sağlık ve eğitim tesisleri yapmak için Asır Grup Vakfı'nı kurdu. Vakıf tarafından Doktor Enes Gültekin adını yaptırılan 112 Acil sağlık istasyonu hizmete girerken Eczacı Rümeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Zehra Sena Gültekin Aile Sağlığı Merkezi'nin de temelleri atılırken, son olarak yaptırılacak olan Bilal Gültekin Bolu İl Halk Kütüphanesi için Bolu Valiliği'nde düzenlenen törenle protokol imzalandı. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Asır Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil İnce, Yüksel Gültekin ile Asır Grup Vakfı Yönetimi kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gültekin ailesinin çocuklarının adını yaşatacak eserler yapacak vakfı hızlı şekilde kurduklarını belirterek, "Malum hadise sonrası onların gönlünden geçen evlatlarının, torunlarının hatırasının yaşayacağı dünya durdukça da o evlatların, o torunların isimlerinin hayırla, hasenatla anılacağı güzel hayır eserleri yapmak istedikleri niyetlerini ifade ettiler. Çok hızlı hareket etmek suretiyle bir vakıf meydana getirdiler. Vakfımız mahkeme nezdinde tescil edilmiş oldu, kurulmuş oldu. Ama o kuruluş beklenmeden kıymetli vakfımız, vakıf üyelerimiz ve Yüksel abi ile Mehmet abi kolları sıvayıp işe başladılar. Rahmetli Bilal Gültekin'in adına bir İl Halk Kütüphanesi'nin protokolünü imzalayacağız. Vakıfla valiliğimiz arasında. Hemen eski adliye binamızın olduğu arazi üzerinde hakikaten tarihi kimliği ön plana çıkan evlatlarımızın, çocuklarımızın çok rahatlıkla ders çalışacağı, sınava hazırlanacağı ama aynı zamanda yaşayan bir kütüphane özelliği ön plana çıkan çok kıymetli bir eser olacak" dedi.

Evlatları adına hayır kapılarının kapanmaması için teşebbüste bulunduklarını ifade eden Yüksel Gültekin ise, "Önemli olan bizden sonra hem bu vakfın yaşaması ve hem bu hayır hizmetlerinin Bolu'ya kesintisiz devam etmesi. Gelinim, kızım Zehra Sena Gültekin adına yapılacak Aile Sağlığı Merkezini nisan ayında Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etmeyi planlıyoruz. Kızım Rümeysa Gültekin adına yapılan Hemodiyaliz Merkezi son aşamada. 5 Ağustos itibarıyla bu tesisi bitirip Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Ama Rümeysa'nın doğum günü 6 Eylül. Açılışı o güne yapmayı planlıyoruz. İl Halk Kütüphanesi'nin ise ekim ayında temelini atmayı planlıyoruz. Cennet kuşları torunlarımın adına da Diyanet ve Müftülükle birlikte koordineli şekilde 4-6 yaş arası kreş yapacağız" diye konuştu.

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın okuduğu duanın ardından Bolu İl Halk Kütüphanesi'nin protokolü imzalandı.