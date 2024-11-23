Bolu ve Kocaeli'de Kar Yağışı

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Bolu Dağı ile Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili olan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde, kar yağışı başladı.

Yolun özellikle Düzce geçişinde bulunan Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışıyla güzergah beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeder geçen bazı ağır tonajlı araçların yolda ilerlemekte zorlanması nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşladı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli ve Topuk ile Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz, Pürenli ve Balıklı yaylalarında da kar etkili oldu.

Kocaeli

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kentte sağanak ve fırtına günlük yaşam olumsuz etkilerken, İzmit, Kartepe, Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar yağışı, Samanlı Dağları'nın zirvelerini beyaza bürüdü.

Gebze ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, vatandaşlar fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de aralıklarla kar yağışı görüldü. Otoyol işletmesi ekipleri, ulaşımda aksamama olmaması için kontrollerini sürdürdü.

Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gün içinde 20 dereceden 5 dereceye düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kent merkezindeki yüksek kesimler ile Hendek ve Akyazı ilçelerindeki yaylalar beyaza büründü.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde ise yağışı fırsat bilenler, sokak ve parklarda karın tadını çıkardı, fotoğraf çekti.

Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahlarında ekipler kontrollerini sürdürdü.