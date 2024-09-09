İnşaatı Beklenen Hastane Hala Yapılmadı - Son Dakika
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İnşaatı Beklenen Hastane Hala Yapılmadı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaatının durduğunu ve hastanenin bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulması gerektiğini belirtti. Hastanenin yapımı için seçim öncesi verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurgulayan Gürer, müteahhitin ödenek alamadığı gerekçesiyle işi feshettiğini söyledi.

09.09.2024 10:33
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin yerine 2025 Şubat'ta tamamlanacağı açıklanan hastanenin inşaatında hafriyat dışında bir çalışma olmadığını belirterek "Sürecin hızlandırılması ve hastanenin bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulmalıdır. Hastane binası yıkılıp yenisi yapılacak derken inşaat başlamadan durmuş durumdadır. Seçim öncesi verilen sözler tutulmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili, 2025 yılında bitmesi planlanan Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nde bir inşaat çalışması olmamasını eleştirdi. Gürer, "250 yataklı, bölgeye hizmet verecek hastanenin yapımı ile ilgili temel için seçim öncesi hızlandırılan çalışmalarda hafriyat yapıldı. Yüklenici temel dahi atmadan iş durdu" dedi. Hastanenin yapılacağı bölgeye giden Gürer, temel çukuru açılan ve işin durduğu hastanenin bir an önce başlaması gerektiğini, yüzlerce hastanın hastaneyi beklediğini belirtti.

"Müteahhit, ödenek alamadığı gerekçesiyle işi feshetmiş"

Gürer, hastanenin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı ve inşaatın bir an önce başlaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Temeli dönemin Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından atılan ve uzun süre inşası devam eden Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2010 yılında hizmete açıldı. 6 Şubat depremi sonrası hasar aldığı gerekçesi ile hastane kapatıldı. Bor dışından başka bölgelerden gelmiş hastalara fizik tedavi hizmeti kısmen verilmeye devam ediliyor. Acil ihtiyaç olan hastane binası 2023 yılında ihalesi yapıldı 2025 yalında tamamlanacağı açıklandı. Temel dahi atılamadı. Bu hastanenin bir an önce inşaatı başlayarak yapılmalı ve halkın hizmetine sunulmalı. Söylenene göre müteahhit, ödenek alamadığı gerekçesiyle işi feshetmiş. Açılacağı belirtilen Şubat 2025 yılına kadar bu hastanenin açılması, bu haliyle mümkün değil. Onun için de konuyla ilgili herkesi sorumluluğa ve gereğini yapmaya davet ediyoruz."

İnşaat Mühendisi Anıl Güzel: "Firmanın hakedişleri ödenmediği gerekçesiyle fesihe gittiği söylendi"

İnşaat mühendisi Anıl Güzel, hastane inşaatıyla ilgili süreci şöyle anlattı:

"2021'den 2023 yılının başına kadar projelendirme süreci devam etti. 6 Şubat depremi sonrası hasar aldığı gerekçesi ile kapatıldı sonra ihaleye çıkıldı. 2023 yılının Ocak ayında bu hastane 700 milyon TL bedelle bir firmaya ihale edildi ve sözleşmesi yapıldı. Normalde 2025 yılının Şubat ayı içerisinde bitecekti. Süreç böyle devam ederken 2023 yılında ödenek eksikliği veya başka sebeplerden dolayı iş başlamadı. Seçim öncesi, 2024 yılında hafriyat işi hızlandırıldı. Seçimden birkaç hafta önce hafriyat yapıldı. 2023 yılında 700 milyon lira olan rakam, güncel birim fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar lira civarında bir rakama ulaşıyor. Bölge için çok önemli ve büyük bir hastaneydi, ama sadece hafriyat yapıldı. Seçim sonrasına kadar, haziran ayına kadar da hiçbir şey yapılmadı. Seçim sonrasında da tamamen durdu. Geçen hafta, ağustos ayının ortasında da buradaki konteynerlerin satıldığını öğrendik. Firmanın yüklü miktarda hak ediş yaptığı ve bu hak edişi aldığı, sonrasında ise hak edişleri ödenmediği gerekçesiyle feshe gittiği söylendi. Şu anda burada ne müteahhit var, ne konteyner var, ne de bir yetkili var."

CHP'li Gürer, "Bor Fizik Tedavi Hastanesi projesindeki belirsizlik, bölge halkı ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi bir endişe yaratıyor. Sürecin hızlandırılması ve hastanenin bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulmalıdır. Hastane binası yıkılıp yenisi yapılacak derken inşaat başlamadan durmuş durumdadır. Seçim öncesi verilen sözler tutulmalıdır" diye konuştu.

İnşaatı Beklenen Hastane Hala Yapılmadı
Kaynak: ANKA

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