Bornova Belediye Başkanı Eşki: Amacımız, Bornova'yı Yaşanabilir, Sürdürülebilir ve Örnek Bir Şehir Haline Getirmek

Güncel

(İZMİR)- Bornova Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'nın kültürel mirasından çevresel duyarlılığa, uluslararası iş birliklerinden toplumsal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazede geleceğe yatırım yapacak kararlar aldık. Amacımız, Bornova'yı yaşanabilir, sürdürülebilir ve örnek bir şehir haline getirmek" dedi.

Bornova Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başkanlığındaki toplantıda, Bornova'nın imar, kültürel, sosyal ve çevresel alanlarda gelişimini sürdürecek önemli projelere ve iş birliklerine yönelik önergeler görüşüldü. Bazı önergeler oy birliğiyle kabul edildi, bazıları ise yine oy birliği ile görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.

Meclise komisyonlardan oy birliği ile gelen "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 05.07.2022 tarih 2124 değişiklik no ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 05.12.2022 tarih 2157 değişiklik no ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Değişikliği doğrultusunda, 1. etap olarak Bornova İlçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahallelerinde, Mutlak Koruma Alanı ve 1. Derece Koruma Alanı dışında kalan, 6108/1 Sokak'ın 7004 Sokak kesişimi ile Pınar Caddesi arasında yer alan yaklaşık 189 hektarlık alanda Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi yapılması" maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Yapılacak çalışmanın bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Buradaki sorunun çözümü için DSİ ile görüşmemiz oldu. Su havzası sebebiyle temele çok inmeden yapılacak binalar olduğu söylendi. O alanları da planlama bölgesine dahil etmeye çalışacağız" dedi.

İZKA Projesi ile tarihi ve kültürel mirası koruma adımı

Mecliste oylanan bir diğer önerge, İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2024 yılı Kentsel ve Mekansal Çalışmalar Teknik Destek Programı'na yönelik hazırlanan "Bornova Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'na Esas Mekansal Analiz Çalışmaları ile Yerel Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Geleceğe Taşıyan Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Rehberi" başlıklı proje oldu. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın tarihi mirasını korumanın ve gelecek kuşaklara taşımanın, belediye olarak en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. "Bu projeyle Bornova'nın tarihi dokusunu sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Biyoçeşitlilik Envanteri için Ege Üniversitesi ile işbirliği

Toplantıda Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Bornova'nın Biyoçeşitlilik Envanterinin Oluşturulması" projesine de onay verildi. Başkan Eşki, çevre duyarlılığı yüksek bir belediye olarak biyoçeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir kent yaşamının bir parçası olduğunu ifade etti. " Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi birlikte yürüteceğimiz proje ile biyoçeşitlilik envanterinin çıkarılması, yerel ekosistemin korunmasına yönelik alınacak kararları sağlam bir zemine oturtacak" dedi.

44 adet Elektrikli Şarj İstasyonu

Mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait olan muhtelif yerlerde bulunan otopark ve açık alanlarda 44 adet Elektrikli Şarj İstasyonu yerlerinin 5 yıl süreyle kiralanması ve işletilmesi hakkındaki önergede görüşülmek üzere oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. Başkan Eşki, karbon salınımını azaltılması ve çevrenin korunması yolunda önemli bir adım olarak elektrikli şarj istasyonların kurulmasının bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Sumqayıt Şehri ile kardeş kent ilişkisi

Meclis gündeminde uluslararası ilişkileri geliştirme odaklı bir diğer önemli önerge, Azerbaycan'ın Sumqayıt şehri ile Kardeş Şehir İlişkisi kurulması hakkındaydı. Başkan Eşki, bu işbirliğinin iki şehir arasında ekonomik, kültürel ve sosyal projeleri güçlendireceğini belirtti. Özellikle bilgi alışverişi, ekonomik işbirlikleri, kültür ve eğitim projelerinde somut adımlar atılması planlanıyor.

İsimleri Bornova'da yaşayacak

Toplantıda ayrıca Karacaoğlan Mahallesi'nde yer alan bir parka Şehit Jandarma Onbaşı Uğur Demirkan'ın isminin verilmesi, Atatürk Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi üzerinde Barbaros Caddesi ile Türkay Caddesi kesişiminde bulunan mevcut parka da "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Parkı" adının verilmesi ve içine 22 yıl KKTC Cumhurbaşkanlığı yapmış Rauf Raif Denktaş'ın büstünün konulması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Eşki, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve onlara duyulan minnet ile Türk Ulusu için büyük önem taşıyan değerlerin bir ifadesi olarak alınan bu kararların çok özel anlam taşıdığını belirtti, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Ömer Eşki: "Bornova'nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, alınan kararların Bornova'nın geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Eşki, "Bugün, Bornova'nın kültürel mirasından çevresel duyarlılığa, uluslararası işbirliklerinden toplumsal dayanışmaya kadar geniş bir yelpazede geleceğe yatırım yapacak kararlar aldık. Amacımız, Bornova'yı yaşanabilir, sürdürülebilir ve örnek bir şehir haline getirmek" dedi.