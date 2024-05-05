Bornova Belediye Başkanı Kadınların Düzenlediği Kahvaltıya Konuk Oldu - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Kadınların Düzenlediği Kahvaltıya Konuk Oldu

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda kadınların düzenlediği kahvaltıya katıldı ve kadınların bilgi ve görgülerini arttırmak için seyahatler düzenleyeceklerini açıkladı.

05.05.2024 12:16  Güncelleme: 12:23
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'nda kadınların düzenlediği kahvaltıya konuk oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk kadını, sen omuzlar üstünde yükselmeye layıksın" sözlerini hatırlatan Başkan Eşki, "Kadınlar evde kapalı kalmasın, bilgileri, görgüleri arttırsın istiyoruz. Anıtkabir'den Çanakkale'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanına Bornovalı kadınlara özel seyahatler düzenleyeceğiz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana geçen kısa sürede Bornovalıların kendilerine duyduğu güvene layık olmak için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyleyen Başkan Eşki, "Temizlik başta olmak üzere, çevre düzenlemelerinden sokakların Bornova'ya yakışır hale getirilmesine kadar birçok işi layıkıyla yapıp, kültürel sportif faaliyetleri de arttıracağız. Bornovalıların yoğunlukla kullandığı başta pazar yerleri olmak üzere tüm belediye tesisleri, Bornova'ya yakışır temizlikte ve güzellikte olacak. Yollar, kaldırımlar, yeşil alanlarda köklü değişiklik göreceksiniz. Bornova mutlu insanların kenti olacak" dedi.

GEZİLER PLANLANDI

Bornova'nın merkezindeki Kızlar Kahvesi gibi Pınarbaşı'ndaki Nar Kafe'yi de Kızlar Kahvesi olarak yeniden düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Eşki, "Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Biz biliyoruz ki kadınların desteğini almayan hiçbir iş sonuca erişmez. Kadın yaşamı dönüştürür. Onların bilgi ve görgülerin arttıkça Cumhuriyet'in temel değerleri ve onun toplumsal kazanımları köklenecektir. Bu anlayışla ülkemizin tarihini ve güzelliklerini görmelerini sağlamak üzere, sadece kadınlarımıza yönelik olarak Çanakkale, Edirne, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Denizli gezilerini planladık bile" dedi.

TARİHİ YAPILAR RESTORE EDİLECEK

Pınarbaşı'nın sokaklarını geçen hafta boyunca adım adım gezdiğini ve ihtiyaçları muhtar ve Pınarbaşılılarla birlikte tespit ettiğini hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "Saban çok erken saatlerde, henüz kimseler yokken dolaştık, eksikleri gördük. Yollarda hızlı bir çalışmaya ihtiyaç var, yaparız. Taziye evi, kültür merkezini tamamlarız, asfalt döker, parkları aydınlatır, güzelleştiririz. Fakat beni en çok üzen asıl konu burada bulunan tarihi bir hamam ve çevresindeki yine tarihi yapının üzerinin sıva ile kapatılması oldu. Bu önemli değerlerimiz bakımsız ve ilgiye muhtaç halde. Biz Bornova genelindeki tüm tarihi yapıları ilçemize kazandırıp turizm potansiyelimizi güçlendireceğiz" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Kadınların Düzenlediği Kahvaltıya Konuk Oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Kadınların Düzenlediği Kahvaltıya Konuk Oldu - Son Dakika

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