Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Barış Mesajları Verdi - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Barış Mesajları Verdi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda barış mesajları verdi. Emperyalizmin insanlığı birbirine düşürmek için Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde oyunlar oynandığını ifade eden Eşki, 'Emperyalizme karşı panzehrimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhriyet. Bu sofralar ise birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün önemli bir parçası' diye konuştu.

10.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:08
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda barış mesajları verdi. Emperyalizmin insanlığı birbirine düşürmek için Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde oyunlar oynandığını ifade eden Eşki, "Emperyalizme karşı panzehrimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhriyet. Bu sofralar ise birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün önemli bir parçası" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve Bornova Belediyesi Meclisi üyelerinin de yerini aldığı toplatıda konuşan Başkan Eşki,Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği'ne üçüncü kez geldiğini hatırlatarak, "Bu sofralar ülkedeki birlik, beraberlik ve bütünlüğün önemli bir parçasıdır" dedi.

"EMPERYALİZME KARŞI PANZEHRİMİZ CUMHURİYET"

Emperyalizmin dünyanın her noktasında barışı bozduğunun altını çizen Başkan Ömer Eşki, "Gazze'de yaşadığımız budur. Aynı oyunlar bizim üzerimizde de oynandı. Kimi zaman ne yazık ki bu amaçlarına ulaştılar ama Türkiye'nin böylesi durumlara karşı panzehri var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in temel ilkeleridir. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin bu ülkenin vatandaşı olduğu gerçeğiyle sofralarımızda ayrım yapmamayı zaman içerisinde öğrendik. Biraz geç de olsa 100 yıl sonra Mustafa Kemal'in açtığı yola girmeyi başardık, 31 Mart ile birlikte yeni bir çığır açtık. Bundan sonra ülkemizin ihtiyacı olan aydınlık günlere hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

"BÖYLE BAŞKANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği Başkanı Tamer Güzelkaya, Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Derneğin önde gelen isimlerinden olan ve bir dönem CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan şair ve yazar Tuğrul Keskin, kendilerini, "Bizler daha çok Kars ve Iğdır'dan buraya gelmiş yurtsever, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü insanlarız" diyerek tanımladı.

Başkan Eşki'nin göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaları, takdirle karşıladıklarını ifade eden Keskin, "Görüyoruz ki kendisi sabah 5'te mesaiye başlıyor ve sürekli vatandaşla içiçe oluyor. Bizim böyle başkanlara ihtiyacımız var. Bu anlamda Sizi ve çalışma arkadaşlarınızı bağrımıza basıyor ve her zaman yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Barış Mesajları Verdi
Kaynak: ANKA

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