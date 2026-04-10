Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki\'nin ifadesi ortaya çıktı
10.04.2026 14:21
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki\'nin ifadesi ortaya çıktı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi A.A'yı Bornova Belediyesi bünyesinde işe aldığı ve mesaiye gelmediği halde maaş aldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ifadesinde, "A.A'ya ödenen 5 aylık maaşı belediye veznesine ödedim. Ben sadece işe girişine yardımcı oldum. Yalım ile ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlattı. 

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında dün Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V.İ.A.'yı gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tüm şüpheliler 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, A.A. yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz edildiği öğrenildi. Öte yandan A.A.'nın savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini ve meydana gelen zararı ödeyeceğini belirttiği ifade edildi. Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

EŞKİ: 5 AYLIK MAAŞI BELEDİYE VEZNESİNE ÖDEDİM

Bornova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya referans olmasına rağmen fiilen işe devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği bildirildi. Başkan Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya ödenen 5 aylık maaşın belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirttiği kaydedildi. Eşki, "Ben sadece rica üzerine A.A.'nın belediyede işe girişine yardımcı oldum. Onun dışında diğer hiçbir işiyle ilgilenmedim. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu durumları bilerek bunlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
"BASIN ÜZERİMİZE GELİNCE İŞTEN AYRILDIM"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.'nın ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu söylediği bildirildi. A.A.'nın ifadesinde, "Basın üzerimize gelince işten ayrıldım ve Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler. 2025 yılı Eylül ayında belgelerimi götürerek işe başladım" diye konuştu.

A.A: HİÇ İŞE GİTMEDİM, GELEN MESAJLARA DÖNMEDİM

Hiç işe gitmediğini söyleyen A.A., "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Yurt dışına da bu dönemde gittiğime dair tespitler doğrudur. Bu dönem yukarıda belirttiğim telefonu kullanıyordum. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
"ÖZKAN'A SÖYLEDİĞİMDE, 'BOŞVER BİR ŞEY OLMAZ' DİYORDU"

Sahte belge düzenlemediğini ve SGK’yı dolandırma kastıyla hareket etmediğini savunan A.A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm yoksa dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Bu sebeple daha önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan kurum zararlarını gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boşver bir şey olmaz' diyordu."

A.A. ayrıca Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla herhangi bir şekilde görüşüp konuşmadığını, tüm bağlantıyı Özkan Yalım'ın kurduğunu da ifadesinde söyledi. 

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ismail abi Ismail abi:
    Özkan başkan beni götürüyordu demiş 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı
THY’de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yusuf Güney’ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir Yasak mı, içeriğinde neler var Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
