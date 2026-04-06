Bornova Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Dijital dönüşüm, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik projeleriyle hizmetlerin artarak süreceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Umuyorum önümüzdeki yıllardaki faaliyet raporlarında daha da yararlı işlerle burada oluruz" dedi.

Bornova Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Bornova Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Eşki, faaliyet raporuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaparak, bir yıl boyunca hayata geçirilen projeleri ve hedefleri anlattı.

Altyapıdan üstyapıya yoğun mesai

Eşki, ilçenin dört bir yanında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, altyapı ve yol çalışmalarına dikkati çekti. Eşki, Başta BAL Yolu, Mustafa Kemal Caddesi, Pınarbaşı Meydan düzenlemesi, Pınar Caddesi ve 159 Sokak olmak üzere birçok noktada önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti; ışıklandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin çehresinin değiştiğini vurguladı. Eşki, bisiklet yolu, tarihi çarşı gibi bazı projelerin istenilen düzeyde ilerleyememesinin ya da ertelenmesinin sebebinin ise UKOME ve Anıtlar Kurulu gibi kurumlardan gerekli izinlerin henüz alınamaması olduğunu söyledi.

"Tüm Bornovalılar İZBAŞ ile övünebilir"

Belediye iştiraki İZBAŞ'ın İzmir'in "yüz akı" olacağını belirten Eşki, kurumun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve kentteki sorunlu yolların bakım ve onarımında önemli rol üstlendiğini ifade etti. Eşki, "Tüm Bornovalılar İZBAŞ ile övünebilir" dedi.

Abide-i Hürriyet Meydanı, Kıbrıs Parkı ve N'apan Kafe projelerinin tamamlandığını, "pump track" parkının yüzde 45'inin bitirildiğini söyleyen Eşki, Güney Temiz Parkı'nın hizmete açıldığını, Sarnıç'taki Mescid-i Aksa Camisi'nin ise ay sonunda açılacağını duyurdu. Eşki, ayrıca TIR Parkı'nın yapıldığını ve belediyeye 11 yeni araç kazandırıldığını, bundan sonra elektrikli araçlara yöneleceğini belirtti.

Temizlik, çevre ve yeşil alan hedefi

Bornova'nın hareketli nüfusu nedeniyle İzmir'de en çok atık çıkan ilçe olduğunu belirten Eşki, bin adet yeni konteyner alındığını ve atıkların başarıyla toplandığını söyledi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4.29 metrekare olduğunu paylaşan Eşki, bu oranı artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Eşki, Pınarbaşı'ndaki fidanlığın yenilenerek üretim kapasitesinin artırıldığını, burada mevsimlik çiçek, bitki ve ağaç fidanı üretimi yapılarak belediyenin mali yükünün azaltıldığını belirtti.

Kent bostanları ve yerel tohum hamlesi

Bornova Belediyesi'nin kent bostanlarını ülke gündemine taşıdığını ifade eden Eşki, bugün itibarıyla 502 kadının bu projeden yararlandığını ve sayının bu yıl bin 100'e dönem sonunda ise 3 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Eşk, dört yeni kent bostanı daha açılacağını duyurdu.

Yerel Tohum Merkezi'nin açıldığını, yerel tohumların yaşatılıp dağıtıldığını belirten Eşki, Bornova Bamyası ve Bornova Misket Üzümü'nden sonra Bornova lalesi için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını açıkladı.

Eşki, sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, yedi Kent Market'ten 3 bin 418 vatandaşın yararlandığını, üç Kent Lokantası'nda 158 bin yemek dağıtıldığını söyledi. Eşki, 65 yaş üstü vatandaşlara evde yemek hizmeti verildiğini, üç noktada sıcak çorba dağıtımı yapıldığını aktardı. Toplam 123 bin 500 kişinin sosyal yardımlardan yararlandığını belirten Eşki, evde bakım hizmetlerinin de yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Eğitimden kültüre geniş hizmet ağı

Eğitime desteklerini artırmak amacıyla Bornova Merkez, Evka-4, Işıkkent, Pınarbaşı ve Altındağ'da BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi) açılacağını belirten Eşki, bu merkezlerin tüm ilçeye yayılacağını söyledi. Eşki, Oyuncak Kütüphanesi'nin de hizmete açıldığını sözlerine ekledi.

Binlerce vatandaşa 27 branşta hobi ve beceri kursu, 11 branşta spor kursu verildiğini belirten Eşki, Kitap Günleri, Tohum Takas Şenliği ve Halk Oyunları Festivali gibi çok sayıda etkinliğin düzenlendiğini aktardı.

Eşki, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu için 800'den fazla seyirci kapasiteli, üç salonlu yeni bir prestij sahnesi yapılacağını açıkladı.

Dijital dönüşüm ve afet hazırlığı

"Dijital İkiz" projesinin hayata geçirildiğini belirten Eşki, bu proje ile doğal afetlere karşı mücadele gücünün artırıldığını ve projenin Avrupa'da bir ilk olacağını söyledi. Deprem mağduru vatandaşların önceliklendirildiği imar uygulamalarının yapıldığını ifade eden Eşki, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Eşki, BAK'ın ardından Mahalle Afet Gönüllüleri (MAK) yapılanmasının da kurulacağını duyurdu."

Yerel yönetimde katılım ve iş birliği

Zabıta ekiplerinin yoğun denetimler yaptığını, özellikle fırın kontrollerinin artırıldığını söyleyen Eşki, zabıta sayısının artırıldığını ve Mobil Kabahat Sistemi'nin hayata geçirileceğini belirtti. Eşki, Ruhsat Müdürlüğü'nün ise rekor sayıda ruhsatlandırma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kent Konseyi'nin yeniden yapılandırıldığını, engelli bireyler ve kadınlara yönelik projelerin artırıldığını söyleyen Eşki, Türkiye'de bir ilk olan Muhtarlar Akademisi projesinin başlatıldığını açıkladı. Eşki, çeşitli STK'larla toplam dokuz protokol imzalandığını belirtti.

"Atık kültürü oluşturmayı hedefliyoruz"

Uluslararası ilişkilerde yenilenebilir enerji projelerine öncelik verdiklerini ifade eden Eşki, yeni kardeş şehir ilişkilerinin başlatıldığını söyledi. "Atık kültürü oluşturmayı hedefliyoruz" diyen Eşki, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün bu alanda yoğun çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

"Türkiye'de en çok asfaltın atıldığı yer Bornova, en çok sosyal yardımın yapıldığı yer Bornova"

Konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Eşki, "Türkiye'de en çok asfaltın atıldığı yer Bornova, en çok sosyal yardımın yapıldığı yer Bornova, en ucuz etin satıldığı yer Bornova, Avrupa'nın ilk dijital ikizini Hayata geçiren Bornova. Umuyorum önümüzdeki yıllardaki faaliyet raporlarında daha da yararlı işlerle burada oluruz" ifadelerini kullandı.