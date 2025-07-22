Bozcaada Caz Festivali 5-7 Eylül\'de

Bozcaada Caz Festivali'nin 9. edisyonu, 5-7 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kokoroko, Electro Deluxe, Mohini Dey, Kerem Görsev Quintet'in sahne alacağı festival, gün boyu süren konserler, elektronik müzik performansları ve keşfe açık karşılaşmalarla katılımcılara çok katmanlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festival, bu yıl "Bedenlenme/Embodiment" teması etrafında sadece müzikal değil, düşünsel bir keşfe de alan açıyor. "KEŞİF" programı kapsamında gerçekleştirilecek paneller, atölyeler ve kolektif üretim alanlarıyla festival, müzikle birlikte dönüşümün de izini sürecek.

Festivalin kurucu ortaklarından Murat Sezgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye'de caz ve doğaçlama alanında bir açık hava müzik festivalinin çok yapılmadığına işaret ederek birlikte iş yapan 3 ortak olarak 2017'de Bozcaada Caz Festivali'ni başlattıklarını söyledi.

Gelecek yıl festivalin 10. yılı kutlayacaklarını dile getiren Sezgi, "Festivalin çok güzel paydaşları var. Kültür ve Turizm Bakanlığı işin destekçilerinden bir tanesi. Türkiye Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) da işin önemli paydaşlarından. Onlarla birlikte 10. seneyi kutlayacağız. Birlikte geliştirerek festivali devam ettireceğiz." dedi.

"Antik Homeros döneminin seyahatini canlandıracaklar"

Sahne, seyirci ve paydaşlar bakımından da her yıl festivalin geliştiğini belirten Sezgi,"Pandemide seyircileri tehlikeye atmamak adına, festivali fiziksel olarak yapmadık ama paydaşlarımızın tümü yanımızdaydı ve bir albüm çıkardık. Sanatçıları güvenli koşullarda adaya götürüp adanın çok güzel manzarası, kültürel anlamda dokusunun da güzel olduğu yerlerde videolar çektik. Böylelikle seyircilerle iletişimimiz de devam etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Murat Sezgi, festivalin bu yıl 3 mekanda düzenleneceğini belirterek şunları söyledi:

"Festival bence Türkiye'de ilk defa kendi programlaması için açık bir çağrı yaptı. İki sene önce de Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla ilk defa bir etki raporu yayınladık. Onun bu sene ikinci versiyonunu yapacağız. Troya Müzesi, TGA Turizm Geliştirme Ajansı, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ve KEŞİF ortaklığıyla antik bir gemi, Urla'dan yola çıkacak. Foça'ya, Ayvalık'a, Asos'a uğrayıp daha sonra Bozcaada Caz Festivali'ne gelecek. Antik Homeros döneminin bir seyahatini canlandıracaklar. Festivalde onları çok güzel, özel bir performansla karşılayacağız. Daha sonra bu gemi, kalıcı olarak Troya Müzesi'nde sergilenecek."

Yurt dışından daha fazla insanı festivalde ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Murat Sezgi, "Adada 15-20 sene önce uluslararası turizmin iyi gittiği bir dönem olmuş. Seneye 10. yıldan itibaren Orta Avrupa, Kuzey Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'dan turizme katkı sağlayacak kişileri ağırlasak bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Salhane'de yurt içinden ve dışından gruplar sahne alacak"

Festivalin diğer kurucu ortağı Doğukan Çokşeker de bu yıl yeni bir sahne geliştirdiklerini aktararak, "Açık sahne çağrısıyla yaş gözetmeksizin kariyerinin başında ya da ortasındaki insanlara bir şekilde yeni bir olanak sağlamaya çalıştık. Salhane'de halka açık şekilde gün boyunca bu etkinlik devam edecek. Orada hem yurt içi hem de yurt dışından birçok grup sahne alacak. Profesyonel gruplar da olacak." diye konuştu.

Çokşeker, Ayazma Manastırı'nda cuma ve cumartesi günleri konserlerin devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl bir yenilik olarak Habbele Beach dediğimiz denize sıfır bir mekanda gün içinde bize yakın elektronik müzikler olacak. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den çok ünlü DJ'ler bize özel playlist seslendirecek yani festival bütün güne yayılacak diyebiliriz. Bunun dışında bizim 'Keşif' adını verdiğimiz bir de yan etkinliklerimiz var. Onların da sayısı çok. Konserlerle birlikte 3 günde, 200 civarında etkinlik gerçekleştirmiş olacağız."

Festivalde Kokoroko, Electro Deluxe, Mohini Dey ve Kerem Görsev Quintet'in yanı sıra rapçi M Lisa ile trompet sanatçısı Tolga Bilgin'i bir araya getirdiklerini söyleyen Çokşeker, ikilinin festivale özel bir proje gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Doğukan Çokşeker, festivale katılımın her yıl arttığını belirterek "Biz festivale tek sahneyle tek mekanla başlamıştık. Şimdi 3 mekanımız var. Dolayısıyla her sene üstüne katarak gittiğimiz için daha fazla insan ağırlamaya çalışıyoruz. İstanbul'dan çok fazla misafirimiz geliyor. Bursa, İzmir, Antalya'dan gelen misafirlerimiz var." dedi.

"Bağcılık fonu çalıştayını gerçekleştireceğiz"

Festivalin KEŞİF bölümünün yürütücüsü Melodi Şıhmantepe de KEŞİF'te farklı formatlarda etkinliklere yer vereceklerini belirterek "Bunlar teknolojik, kültür, girişimcilik ve tasarım dikeylerinde, aynı zamanda Bozcaada'ya dair meseleleri de ele alan konuları içeriyor. Yürüyüşlerden, beden odaklı sohbetlere, panellerden atölyelere kadar birçok farklı buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Örneğin bu yıl bağcılık üzerine kurulacak bir fonun çalıştayını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurucu ortak Çağıl Özdemir ise çalıştaya değinerek şunları anlattı:

"Aslında adanın dört bin yıllık kültürel mirası olan bağcılığı, yenilikçi finansman lensiyle inceleyeceğimiz ve buna bağlı olarak da çalıştayda ilk adımlarını atacağımız bir fon oluşturma fikri var. Tamamen birlikte görüp deneyimleyeceğimiz bir içerik olacak. Festivalin 9. senesi ve bu açıdan bakıldığında geçmiş yıllarda yerel kalkınmanın ve kültür politikalarının çokça konuşulduğu içeriklerimiz olmuştu. Özellikle geçtiğimiz yıldan beri adayla olan bağımız daha da arttı. Burada yaşanan günlük ve gündelik sorunlara karşı bakış açımız birazcık daha 'Biz buraya nasıl fayda sağlayabiliriz?' perspektifinden olduğu için bunun ilk adımını attık. Arkadaşlarımızdan bazıları, benim de dahil olduğum ekipler özellikle kültürel ve yaratıcı alandaki girişimciliğin artmasına yönelik belli ortaklıklarla yeni finansman modellerine de çalışıyor. Dolayısıyla bu bağlamda değerlendirdiğimizde festivalin popüler gücünü kullanarak böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmak istedik."

Festival hakkında

Bozcaada Caz Festivali, cazın farklı yorumlarını ve disiplinlerarası karşılaşmaları adada bir araya getirecek. Festival öncü caz sanatçılarını ağırlarken her yıl farklı bir tema etrafında şekillenen KEŞİF etkinlikleriyle de zenginleşiyor.

3dots ve allaturca tarafından düzenlenen festival, Ayazma Manastırı, Habbele Beach ve Salhane sahnelerinde Türkiye'den ve dünyadan sanatçıları ağırlayacak.

Festivalin ana sahnesi Ayazma Manastırı, 5 Eylül'de caz ve afrobeat'i kendine özgü tarzıyla harmanlayan İngiltere çıkışlı topluluk Kokoroko konseriyle açılacak. Topluluğun kurucusu, trompetçi Sheila Maurice-Grey liderliğinde, Londra caz sahnesinin ruhunu taşıyan grup, güçlü kadın müzisyenleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'de cazın önemli isimlerinden Kerem Görsev ile onun için özel olarak bir araya gelen Kerem Görsev Quintet de aynı gün müzikseverlerle buluşacak. Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve saksafonda Engin Recepoğulları, Görsev'e eşlik edecek.

ABD'li bas gitarist ve vokalist Mohini Dey, 6 Eylül'de Ayazma Manastırı'nda sahne alacak. M Lisa ve Tolga Bilgin ile caz-funk ekseninde elektronik tınılarıyla öne çıkan Fransız grup Electro Deluxe aynı akşam festival izleyicisiyle buluşacak.

Ayazma sahnesinde ise festival süresince DJ performansları sergilenecek.

Habbele Beach ise sabah saatlerinden itibaren dans ve ritim odaklı bir programla güneşi, denizi ve elektronik müzik tınılarını buluşturuyor.

Festivale dair detaylı bilgiye "bozcaadacazfestivali.com" adresi ile sosyal medya hesaplarından, KEŞİF programına ise "kesif.online" adresinden ulaşılabilecek.