Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı

Bozüyük\'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
12.03.2026 18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker'in akaryakıt istasyonunda park meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Bozüyük ilçesinde 20'nci dönem milletvekili ve eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunun otoparkında park meselesi nedeniyle kardeşler Münir T. ve Rıdvan T. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

BAKANIN KORUMA POLİSİNİ BIÇAKLADILAR

Çıkan tartışmayı engellemek istediği belirtilen bakan koruma polisi Yüksel T. ile kardeşler arasında arbede yaşandı. Arbedede polis memuru Yüksel T. vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Yüksel T. de 2 kardeşi bacaklarından vurup, yaraladı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirtilen polis memuru Yüksel T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2 kardeş ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Eski Bakan Şeker'in olay sırasında akaryakıt istasyonunda olduğu ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı - Son Dakika
