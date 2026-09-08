Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Neves: Erdoğan ve Lula kasım ayında Antalya’da görüşecek

(ANKARA) - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında görüşeceğini açıkladı. Neves, zirveye Brezilya'dan geniş bir heyetin katılmasının beklendiğini, ülkesinin savunma ile sanayi ve ticaret bakanlarının da yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmelerinin planlandığını söyledi.

Brezilya'nın bağımsızlığının 204'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'in ev sahipliğinde JW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcıları Z. Levent Gümrükçü ve H. Ali Özel, üst düzey Türk askeri yetkililer, Brezilya'nın Türkiye'deki fahri konsolosları, iş dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı. Almanya, Yunanistan, Güney Afrika, Venezuela, Fas, Hindistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik misyonundan üst düzey temsilciler de resepsiyonda yer aldı.

Büyükelçi Neves, konuşmasında Brezilya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülkenin cumhuriyet tarihinden de eski olduğuna işaret ederek, ilk dostluk anlaşmasının 1858 yılında Brezilya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandığını anımsattı. Neves, şunları söyledi:

"Gelecek yıl, cumhuriyetlerimiz arasındaki Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 100'üncü yılını kutlayacağız. Aynı zamanda, 2010 yılından bu yana sahip olduğumuz stratejik ortaklığı da sürdürüyoruz. Son 16 yılda ticaret hacmimiz yaklaşık dört kat artarak 5,6 milyar dolara ulaştı.

Siyasi temaslar giderek daha sık hale geliyor ve kalkınmadan savunmaya kadar ikili işbirliğimiz istikrarlı biçimde artıyor. Devlet başkanlarımız iki hafta önce bir kez daha telefon görüşmesi yaptı ve kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesinde bir araya gelecekler.

Çevre, elbette çağımızın başlıca meselelerinden biri. Brezilya'nın başkanlığının ardından COP31 Başkanlığı'nı üstlenecek Türkiye'ye büyük başarılar diliyorum. Zirveye geniş bir Brezilya heyetinin katılması bekleniyor. Gelecek ay Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye'ye de başarılar diliyorum; Brezilya Uzay Ajansı Başkanı da kongreye katılacak. Savunma Bakanımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanımızın da yakında, muhtemelen yıl sonundan önce Türkiye'ye gelmeleri bekleniyor."

Neves ayrıca, 2026 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

GÜMRÜKÇÜ: İLK TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü de Brezilya'nın Türkiye'nin Latin Amerika'daki ilk stratejik ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki üst düzey işbirliği mekanizmasının cumhurbaşkanı yardımcıları seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Gümrükçü, şunları söyledi:

"Brezilya, 2010 yılında geniş bir yelpazeyi kapsayan köklü işbirliğimiz temelinde bölgedeki ilk stratejik ortağımız oldu ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu'nu kurmaya karar verdik. Bu yıl komisyonun seviyesini cumhurbaşkanı yardımcıları düzeyine yükseltme kararı aldığımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Geçen yıl 5,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, Brezilya'yı açık ara bölgedeki en büyük ticaret ortağımız haline getirdi. Bu yılın yalnızca ilk altı ayında yaklaşık 4 milyar dolara ulaştık ve bu yılın ticaretimiz açısından rekor bir yıl olacağına şüphe yok. Ancak daha fazlasını hacim, çeşitlilik ve denge bakımından daha fazlasını istiyoruz. Savunma sanayisi işbirliği de büyük potansiyel taşıyor. Embraer ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi şirketlere sahip, güçlü ve yerli savunma sanayileri bulunan iki ülkeyiz. Şirketlerimizin bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirmek ve işbirliğimizde yeni bir sayfa açmak için gerekli adımları attığını görüyoruz."