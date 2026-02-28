Avrupa'daki Türk Başarıları Ele Alındı - Son Dakika
Avrupa'daki Türk Başarıları Ele Alındı

28.02.2026 04:01
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda Avrupa'daki Türk toplumunun başarıları ele alındı.

YTB tarafından TOBB Brüksel ofisinde düzenlenen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya panelist olarak katıldı.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi??????? Turus'un moderatörlüğündeki programda Türk toplumunun Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen akademi, bilim, tıp, hukuk, sivil toplum, iş dünyası gibi alanlarından başarılı temsilcileri deneyimlerini anlattı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan panelde yaptığı konuşmada, "Türk diasporasının Avrupa'da ne kadar iddialı bir noktaya geldiğini görebiliyoruz. Bundan çok ciddi mutluluk duyuyorum." dedi.

Daha örgütlü olunması gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Eğitime bakışımızla ilgili ciddi bir duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki Türklerle daha yakın çalışmasının önemli olduğunu dile getirerek, bu anlamda hareketliliği artırmak gerektiğini vurguladı.

Bu sayede onların da Türkiye'de Avrupa düzeyinde işler yapıldığını görmelerinin sağlanacağını söyleyen Erdoğan, bu tür etkileşimlerin değerli olduğunun altını çizdi.

Bilal Erdoğan, toplumların kimlikleri konusunu çok önemsediğini belirterek, "Dünyada ciddi bir kültürel yozlaşma yaşanıyor. Kültürsüzleşme yaşanıyor. Bu sıkıntıyı Batı da yaşıyor." diye konuştu.

Bundan korunmanın yolunun her toplumun kendi kültürel özelliklerini ve geleneklerini yaşatması olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğer dünya toplulukları kendi kültürleriyle, kimlikleriyle barışık olursa, bunun özgüven sağlayacağını, bu tür toplumların birbirleriyle ilişkilerinin de daha denkler bağlamında olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan bir toplumun diğerine karşı üstünlük iddia etmesi halinde sağlıklı iletişim de kurulamayacağına işaret ederek, "Herkes kendine ait şeylerin değerli olduğunu bilerek koruyabilse, herkes başkalarının özelliklerine saygı gösterse o zaman karşılıklı saygı çerçevesinde konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki Türk diasporasının, bulundukları yerin saygın birer vatandaşı olurken kimliklerini de koruma yükümlülükleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Başarı elbette başarı ancak kimliğiyle birlikte diasporadaki başarı daha büyük başarı." dedi.

Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslanarak karalanması, bu yöndeki söylemlerle yurt dışına göçün özendirilmesi konusuna değinilen panelde Erdoğan, gençlerin siyasetin kirli yapılmasından etkilendiğini söyledi.

Bilal Erdoğan, "Daha yapıcı, daha sağduyulu, daha istikrarlı düzlemde siyaset yapılsa insanların kafası karışmaz, bu kadar yalanlarla yanlışlarla algı oluşturmazlar." diye konuştu.

Bu bilgi asimetrisinin önüne geçmek için vakıf olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, gençlere yurt dışına çıkıp dünyayı tanıyarak kariyerlerini geliştirirken, edindikleri birikimi ülkelerinin menfaati için kullanma bilincine sahip olmayı tavsiye ettiğini söyledi.

Bilal Erdoğan, "Mesele gidip gitmeme meselesi değil. Mesele köklerimizi saldığımız topraklarımıza geri dönüp hizmet etme bilincinde olma meselesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarıyla yakından ilgilenen bir devlet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da kendisinin de diasporanın bir ferdi olduğuna değinerek, Türk toplumunun Avrupa'da birçok başarı hikayesi yazdığının görüldüğüne dikkati çekti.

Sırakaya, bireysel başarıların kıymetli olduğunu ancak bir takım ruhu haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Üçüncü nesilden beşinci nesile doğru gittiğimiz bu süreç içerisinde daha büyük başarı hikayeleri yazılacaktır. Çünkü artık Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda Türkiye'de yurt dışındaki vatandaşlarımıza yakından sahip çıkan Cumhurbaşkanı'mız var." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkede Türkiye'deki seçimler için oy kullanmasının önünü açtığını anımsatan Sırakaya, Türkiye'nin kendi sorunlarını çözmüş, yurt dışındaki vatandaşlarıyla da yakından ilgilenen bir devlet olduğunun altını çizdi.

Batı toplumunda yükselen ırkçılığa değinilen panelde Sırakaya, Batı'nın kendini düşman üzerinden tanımladığını, Türk medeniyetinde ise durumun tam tersi olduğunu ve birlikte yaşam kültürünün hakim olduğunu anlattı.

Sırakaya, "Bu hoşgörü ortamını Batı toplumuna yansıtabildiğimiz oranda hem kendimizi tanıtmış olacağız hem de insanlık alemine daha fazla hizmet etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'in yanı sıra Türk toplumunun Brüksel'deki temsilcilerinden de çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

