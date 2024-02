Bu Hafta Dünya Genelinde Müzik, Film ve Sanat Etkinlikleri

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

Müzik etkinliklerinde en çok konuşulanların arasında İtalya'da bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek "Sanremo Müzik Festivali" şarkı yarışması yer alıyor.

İtalya'nın Sanremo kentindeki festivalde 30 sanatçı yarışırken, birinciliği elde eden sanatçı bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaya hak kazanacak.

Müzisyen Fazıl Say, Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde Dubai'de konser verecek.

5 Şubat Pazartesi Operaevi'nde gerçekleşecek konserde sanatçı, aralarında 'Kara Toprak'ın da olduğu çok sayıda eserini müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz rock ve pop müzisyeni Rod Steward da 8 Şubat'taki Oklahoma konseriyle ABD turnesine başlayacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki tarihi Viyana Müzik Topluluğu binasında 9 Şubat'ta Mozart ve Antonio Vivaldi konçertosu seslendirilecek.

Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda 5 Şubat'ta "Mozart ve Dvorak'ın En İyileri" konserinin yanı sıra 7 Şubat'ta Josef Spacek, 10 Şubat'ta ise "Opera ve Bale Eşliğinde En İyi Klasikler" konseri gerçekleştirilecek.

Almanya'daki Philharmonie Berlin konser salonunda 9 Şubat'ta Ginzburg Dynastie grubu konser verecek.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da ise 5 Şubat'ta Edmon Colomer'in şefliğinde Katalan müzik korosu Cor Jove, Atlantida operasından kesitler sunacak.

Aynı mekanda 6 Şubat'ta Rinaldo operası, 9 Şubat'ta ise Andras Schiff konseri gerçekleştirilecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 8 Şubat'ta ünlü müzisyenler Stefano Montanari ve Antonio Alessandri, Pomeriggi Orkestrası ile beraber konser verecek.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonunda 8 Şubat'ta Ciconia Consort orkestrası Berg, Hindemith ve Shostakovich'ten klasik eserleri seslendirecek.

Japon müzisyenler Noriko Amano ve Sayuri Yamagata'nın kurduğu oda orkestrası Pearls in Baroque, 11 Şubat'ta Concertgebouw'da Johann Sebastian Bach ve Jean-Philippe Rameau'dan seçkileri müzikseverlerle buluşturacak.

Film festivalleri ve özel gösterimler

Bu haftaki en geniş çaplı film festivali, ABD'nin Atlanta eyaletinde 7-10 Şubat'ta düzenlenecek "SCAD TV Fest" olacak.

Tokyo Vice, Fellow Travelers, Loot ve My Adventures With Superman gibi televizyon yapımlarının gösterileceği festivalde televizyon film ve dizilerinin güncel durumuna ilişkin paneller de yapılacak.

Bunun yanı sıra Kaliforniya'da bu yıl 39'uncusu düzenlenecek "Santa Barbara Uluslararası Film Festivali", 7 Şubat'ta başlayacak.

Avustralya'da 8 Şubat'ta "Melbourne Kısa Film Festivali", Los Angeles'ta ise "Pan African Film ve Sanat Festivali" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Sergiler ve fuarlar

Hindistan'da dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen "Yeni Delhi Dünya Kitap Fuarı", 10 Şubat'ta başlayacak.

Çok sayıda ülkeden yayınevlerinin katılacağı fuarın bu yılki onur konuğu, Suudi Arabistan olacak.

Meksika'da Sanat Fuarları Haftası kapsamında başkent Meksiko'da 7 Şubat'ta "Fotoğraf Fuarı", "Modern Sanatlar Fuarı" ve 8 Şubat'ta "Malzeme Sanatı Fuarı" yapılacak.

Fas'ın Marakeş kentinde ise ülkedeki ilk ve tek uluslararası fuar olma özelliğini taşıyan "1-54" fuarı, 8-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Farklı ülkelerden 80'in üzerinde sanatçının eserlerini sergileyeceği fuarda resim, heykel ve çağdaş sanat örnekleri ziyaretçilere sunulacak.

Hakawy Uluslararası Çocuk Sanat Festivali'nin 13.'sü bu yıl, 8 Şubat'a kadar Mısır'ın üç şehri, Kahire, Port Said ve İsmailiye'de yapılacak etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak.

Festivalin ana bölümü Kahire'de gerçekleşirken İsmailiye ve Port Said birçok uluslararası gösteriye ev sahipliği yapacak.

Rabie Zain'in anlatısıyla Rajeh'in oğullarının hikayesi 6 Şubat'ta Kahire İtalyan Kültür Merkezi, 8 Şubat'ta da İsmailiye Mısır Halk Kütüphanesi'nde izlenebilecek.

Vizyona girecek filmler

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.

Wim Wenders'ın yönettiği "Perfect Day" filmi 7 Şubat'ta beyazperdede olurken 9 Şubat'ta Zelda Williams imzalı "Lisa Frankenstein", Jack Cook'un yönettiği "The Private Eye", Ali Scher'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Popular Theory" ve Andrew Cumming imzalı "Out of Darkness" gibi filmler vizyonda olacak.

Nikolai Malden'ın yönettiği ve başrollerinde Miles Jonn-Dalton, Pia Bertucci ve Renee Domenz'in oynadığı Dreams of Darkness filmi ise 11 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.