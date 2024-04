Bu Hafta Dünyada Gerçekleşecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İtalyan Tenor Andrea Bocelli yarın ve 1 Mayıs'ta İspanya'nın Barselona kentinde konser verecek.

Rock grubu Tenacious D, Avrupa turnesi kapsamında yarın Oslo'da, 1 Mayıs'ta Kopenhag'da, 3 Mayıs'ta da Lüksemburg'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, Danimarka'da bir dizi konser verecek. Adams 1 Mayıs'ta Odense, 2 Mayıs'ta Kopenhag, 3 ve 4 Mayıs'ta ise Herning kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Madonna 4 Mayıs'ta Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde sahne alacak.

Dün dünya turnesine başlayan The Rolling Stones, turne kapsamında 2 Mayıs'ta Los Angeles'ta konser verecek

ABD'li rock grubu Foo Fighters ABD turnesi kapsamında 1 Mayıs'ta Teksas, 3 Mayıs'ta da New Orleans'ta konser verecek.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran, dünya turnesine 3 Mayıs'ta ABD'nin Florida eyaletinde vereceği konserle başlayacak.

Rock müzisyeni Sting, 3 Mayıs'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayranlarıyla buluşacak.

Fuarlar ve sergiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün kitapseverlere kapılarını açan "Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı", 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sanat fuarlarında ise Tayvan'da gerçekleştirilecek "Art Solo" etkinliği öne çıkıyor. Çağdaş ve fütüristik sanat örneklerinin çeşitli galerilerde sanatseverlerin beğenisine sunulacağı fuar 3 Mayıs'ta başlayacak.

İtalya'nın Torino kentinde 3 Mayıs'ta fotoğraf ve sanatın birleştiği "Phair" etkinliği gerçekleştirilecek. Fuar bu yıl, kentin en büyük alanı Torino Espozisioni'de yapılacak.

New York'ta 2 Mayıs'ta Yeni Sanat Tüccarları Biriminin (NADA) organize ettiği "NADA New York" fuarı düzenlenecek. Fuar, 120'nin üzerinde galerinin eserlerine ev sahipliği yapacak.

Film Festivalleri

Bu haftaki film festivalleri arasında Güney Kore'de 25'incisi düzenlenecek "Jeonju Uluslararası Film Festivali" dikkati çekiyor. 1-10 Mayıs'ta düzenlenecek bu yılki festivale 200'ün üzerinde film başvurdu.

Almanya'da 2 Mayıs'ta başlayacak "Münih Uluslararası Belgesel Festivali", 39'uncu kez kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde 51 ülkeden 109 belgesel, farklı kategorilerde yarışacak.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde 2 Mayıs'ta "DOXA Belgesel Festivali" başlayacak. 10 gün sürecek festivalde 80 belgesel gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Başrollerinde Jason Allen Wear, Cole Springer ve Theresa Mills'in yer aldığı drama filmi "Want Love?..." 1 Mayıs'ta ABD sinemalarında olacak.

Johnny Depp'in başrol oynadığı ve Fransız Kralı XV. Louis'in son metresi Madam du Barry'nin hayatını konu alan "Jeanne du Barry" filmi 2 Mayıs'ta ABD'de vizyona girecek.

Ryan Gosling'in yeni filmi "The Fall Guy"ın yanı sıra Spenser Cohen ile Anna Halberg'in yönettiği korku filmi "Tarot", Jianping Li ve Salvador Simo imzalı animasyon filmi "Dragonkeeper", Jeremie Perin'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir diğer animasyon filmi "Mars Express", Maren Poitras'ın yönettiği belgesel "Finding the Money", Katherine Propper imzalı "Lost Soulz" ve Mara Eibl-Eibesfeldt'in yönettiği aile filmi "Thabo and the Rhino Case", 3 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.