Yeni kar yağışı uyarısı! Sıra kent merkezlerinde
Yeni kar yağışı uyarısı! Sıra kent merkezlerinde

Yeni kar yağışı uyarısı! Sıra kent merkezlerinde
14.10.2025 15:21
Mevsimin ilk karı yüksek rakımlı yerlere düşerken meteoroloji uzmanları, kar yağışlarının daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını belirtti. Bu hafta ise sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

MARMARA VE KARADENİZ'DE YARIŞ GÖRÜLECEK

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Şehir merkezlerine kar yağacak

ŞEHİR MERKEZLERİ İÇİN KAR UYARISI

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

