Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, dram türünde Bradley Cooper'ın yönettiği "Sesim Geliyor mu?", aksiyon türünde ve Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Sığınak" ile Brandt Andersen'in yönettiği "Ben Bir Yabancıydım" yer alıyor.
İşte o filmler:
Film, orta yaş bunalımı ve boşanmayla karşı karşıya kalan Alex'in New York komedi sahnesinde yeni amacını aramaya başlamasını, Tess'in ise aileleri için yaptığı fedakarlıklarla yüzleşirken ortak ebeveynlik, kimlik ve aşkın yeni bir biçim alıp alamayacağı konularında bir yolculuğa çıkmasını konu ediyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Bradley Cooper
Oyuncular: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day
İskoçya'da ıssız bir adada tamamen izole bir hayat yaşayan Michael Mason, şiddetli bir fırtına sırasında denizden genç bir kızı kurtardığında, saklandığı yere acımasız bir saldırıyı tetikleyen bir olaylar zincirini başlatır. Bu durum onu dünyaya geri dönmeye ve geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmeye zorlar.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Ric Roman Waugh
Oyuncular: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie
Pısırık bir kocanın evliliği boyunca aldığı ilk ciddi karar, basit görünen bir cam sehpa alışverişidir. Ancak karısının tüm itirazlarına rağmen ısrarla aldığı bu sehpa, yalnızca evin değil, tüm ailenin dengesini sarsacak bir zincirleme trajedinin fitilini ateşler
Tür: Gerilim, Komedi, Korku
Yönetmen: Can Evrenol
Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan
Halep'te Suriyeli bir ailenin başına gelen trajedi sonucu meydana gelen, dört farklı ülkedeki beş farklı ailenin dahil olduğu zincirleme olayları anlatıyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Brandt Andersen
Oyuncular: Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy
İsviçre'de yetersiz personel bulunan bir acil serviste çalışan özverili hemşire Floria, zorlu gece vardiyasında ve sayısız hastasıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Baskıya rağmen, kritik durumda olan annesine, teşhis bekleyen yaşlı bir hastaya ve yüksek beklentili özel bir hastaya titizlikle bakar. Ancak, yaptığı ciddi bir hata onu çöküşün eşiğine getirir ve her şeyi alt üst etme tehdidi oluşturur.
Tür: Dram
Yönetmen: Petra Biondina Volpe
Oyuncular: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin
Savaşın parçaladığı bir Orta Çağ krallığının kılıç kuşanan prensesi Scarlet, babasının ölümünün intikamını almak için yola çıkar. Ancak başarısız olan Scarlet, gözlerini açtığı gizemli öte dünyada günümüzden idealist bir gençle tanışır. Onun merhameti, Scarlet'in içindeki intikam ateşini sorgulamasına neden olur. Scarlet, babasının katiliyle yeniden karşı karşıya geldiğinde zorlu bir seçimin ortasında kalır.
Tür: Animasyon, Dram
Yönetmen: Mamoru Hosoda
Oyuncular: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura
Fim, müzisyen Chopin'in Paris'teki yaşamını, yeteneğini ve hastalığına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Tür: Dram, Müzik
Yönetmen: Michal Kwiecinski
Oyuncular: Eryk Kulm, Victor Meutelet, Lambert Wilson
Bayram ve Gül, oğulları Ali ile birlikte bir köyüde mütevazı bir yaşam sürmektedir. Her şey, evde açıklanamayan tuhaf olayların başlamasıyla değişir. Bayram ve Gül yaşananları çözmek için hocalardan yardım alırken, tüm bu olaylara karşı bilimi rehber edinen, mantığıyla hareket eden bir genç olan Ali olup biteni inkar eder. Evdeki karanlık, Ali'yi doğrudan hedef almaya başlar ve gerçeklik algısı sarsılmaya başlar.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Terzioğlu
Oyuncular: Özcan Varaylı, Elif Baysal, Sebahat Adalar
