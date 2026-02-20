Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film - Son Dakika
Bu Hafta Vizyona Giren 8 Film

20.02.2026 09:36
Sinemalarda 8 yeni film vizyona girecek; dikkat çekenler arasında 'Sesim Geliyor mu?' ve 'Sığınak' var.

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, dram türünde Bradley Cooper'ın yönettiği "Sesim Geliyor mu?", aksiyon türünde ve Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Sığınak" ile Brandt Andersen'in yönettiği "Ben Bir Yabancıydım" yer alıyor.

İşte o filmler:

Sesim Geliyor mu?

Film, orta yaş bunalımı ve boşanmayla karşı karşıya kalan Alex'in New York komedi sahnesinde yeni amacını aramaya başlamasını, Tess'in ise aileleri için yaptığı fedakarlıklarla yüzleşirken ortak ebeveynlik, kimlik ve aşkın yeni bir biçim alıp alamayacağı konularında bir yolculuğa çıkmasını konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Bradley Cooper

Oyuncular: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day

Sığınak

İskoçya'da ıssız bir adada tamamen izole bir hayat yaşayan Michael Mason, şiddetli bir fırtına sırasında denizden genç bir kızı kurtardığında, saklandığı yere acımasız bir saldırıyı tetikleyen bir olaylar zincirini başlatır. Bu durum onu dünyaya geri dönmeye ve geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmeye zorlar.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie

Cam Sehpa

Pısırık bir kocanın evliliği boyunca aldığı ilk ciddi karar, basit görünen bir cam sehpa alışverişidir. Ancak karısının tüm itirazlarına rağmen ısrarla aldığı bu sehpa, yalnızca evin değil, tüm ailenin dengesini sarsacak bir zincirleme trajedinin fitilini ateşler

Tür: Gerilim, Komedi, Korku

Yönetmen: Can Evrenol

Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan

Ben Bir Yabancıydım

Halep'te Suriyeli bir ailenin başına gelen trajedi sonucu meydana gelen, dört farklı ülkedeki beş farklı ailenin dahil olduğu zincirleme olayları anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Brandt Andersen

Oyuncular: Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy

Gece Vardiyası

İsviçre'de yetersiz personel bulunan bir acil serviste çalışan özverili hemşire Floria, zorlu gece vardiyasında ve sayısız hastasıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Baskıya rağmen, kritik durumda olan annesine, teşhis bekleyen yaşlı bir hastaya ve yüksek beklentili özel bir hastaya titizlikle bakar. Ancak, yaptığı ciddi bir hata onu çöküşün eşiğine getirir ve her şeyi alt üst etme tehdidi oluşturur.

Tür: Dram

Yönetmen: Petra Biondina Volpe

Oyuncular: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Scarlet

Savaşın parçaladığı bir Orta Çağ krallığının kılıç kuşanan prensesi Scarlet, babasının ölümünün intikamını almak için yola çıkar. Ancak başarısız olan Scarlet, gözlerini açtığı gizemli öte dünyada günümüzden idealist bir gençle tanışır. Onun merhameti, Scarlet'in içindeki intikam ateşini sorgulamasına neden olur. Scarlet, babasının katiliyle yeniden karşı karşıya geldiğinde zorlu bir seçimin ortasında kalır.

Tür: Animasyon, Dram

Yönetmen: Mamoru Hosoda

Oyuncular: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura

Chopin, Chopin!

Fim, müzisyen Chopin'in Paris'teki yaşamını, yeteneğini ve hastalığına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen: Michal Kwiecinski

Oyuncular: Eryk Kulm, Victor Meutelet, Lambert Wilson

Muamma: Cenin-i Cin

Bayram ve Gül, oğulları Ali ile birlikte bir köyüde mütevazı bir yaşam sürmektedir. Her şey, evde açıklanamayan tuhaf olayların başlamasıyla değişir. Bayram ve Gül yaşananları çözmek için hocalardan yardım alırken, tüm bu olaylara karşı bilimi rehber edinen, mantığıyla hareket eden bir genç olan Ali olup biteni inkar eder. Evdeki karanlık, Ali'yi doğrudan hedef almaya başlar ve gerçeklik algısı sarsılmaya başlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Özcan Varaylı, Elif Baysal, Sebahat Adalar

Kaynak: ANKA

