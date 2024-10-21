Bugün Yağış ve Kış Hava Uyarısı

Güncel

Bu kez de basına sataştı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de sağanak yağış, Sinop ve Kastamonu'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun ise karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don hadiseleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 14, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 22, en düşük 12 derece olacak.