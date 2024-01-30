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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Türkiye dost, müttefik ve stratejik ortağımızdır - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Türkiye dost, müttefik ve stratejik ortağımızdır

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, Türkiye'nin sadece komşu değil aynı zamanda dost, NATO'da müttefik ve stratejik ortak olduğunu belirtti. Gabriel, Türkiye ile ortak inisiyatifler geliştirerek bölgede barış, istikrar ve güvenlik alanında sorumluluk paylaştıklarını ifade etti. Ayrıca enerji ve iklim alanında ortak çalışma grubu oluşturulacağını ve Türkiye'nin Avrupa yoluna destek verdiklerini vurguladı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Türkiye dost, müttefik ve stratejik ortağımızdır
30.01.2024 - 15:00,
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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, "Türkiye sadece komşumuz değil aynı zamanda dost, NATO'da müttefik ve stratejik önem taşıyan ortağımızdır." dedi.

Gabriel, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sadece komşuları değil aynı zamanda dost, NATO'da müttefik ve stratejik önem taşıyan ortakları olduğunu belirten Gabriel, "Ortak inisiyatifler geliştirerek, iki ülkede yaşayan soydaşlarımızın arasındaki ilişkileri pekiştirmekle kalmıyoruz, Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve güvenlik alanında ortak sorumluluklar paylaşıyoruz." diye konuştu.

Gabriel, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki diyaloğun iyi komşuluk, işbirliği ve ortak menfaatlere dayandığını dile getirdi.

Mevkidaşı Fidan'ın ziyaretinin önemli mesajlar taşıdığına işaret eden Gabriel, iki ülke arasındaki ilişkilerin başarılı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Enerji ve iklim alanında ortak çalışma grubu oluşturulacak

Gabriel, ziyaret sonrası enerji ve iklim alanında ortak çalışma grubu oluşturulacağını, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının bu grubun çalışmalarını koordine edeceğini söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel, ülkesinin daima Türkiye'nin Avrupa yoluna destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

İkili görüşmelerinde kilit bazı konulara işaret eden Gabriel, NATO ortamında stratejik diyaloğun geliştirileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onayını takdirle karşıladıklarını dile getiren Gabriel, "Düzensiz göçle mücadele konusu büyük önem taşıyor. Türkiye ile bu alandaki işbirliği sadece Bulgaristan için değil, tüm Avrupa Birliği için çok önemli." dedi.

Gabriel, ekonomi, ticaret, ulaşım, altyapı, yatırımlar ve turizm alanında ikili işbirliğinin gözden geçirildiğini aktararak, inovasyon ve bilimsel araştırmalar konularında diyaloğun önemli olduğunu kaydetti.

Kültür ve eğitim alanında ise ikili işbirliğinin ve doğrudan temasların önemine dikkati çeken Gabriel, UNESCO kapsamımdaki ortak girişimlere değindi.

Kaynak: AA
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