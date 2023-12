Bulgaristan\'daki direnişin sembolü Türkan bebek, Edirne\'de anıldı

BULGARİSTAN'ın Kırcaali şehrinde annesinin kucağında Bulgar askerlerin açtığı ateşte şehit olan ve totaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelip, 'Türkan bebek' olarak anılan Türkan Feyzullah, 39'uncu ölüm yıl dönümünde Edirne'deki anıt önünde anıldı.

Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali'nin Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşünde annesinin kucağında Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Edirne'de adını taşıyan parkta anıldı. Edirne Belediyesi ile Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Haskovo Milletvekili Mümin Mümin, Burgaz Milletvekilleri Sevim Ak ve Selim Ali, Kırcaali Belediye Başkanı Tuncay Şükrü, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yaldız, Ruen Belediye Başkanı Ahmet Süleyman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

'BİR DAHA BEDEL ÖDEMEMEK İÇİN UNUTMAYACAĞIZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Türkan bebeğin bıraktığı, unutulmaması gereken değerleri andıklarını belirten Sezer, "Bağımsızlığın ne demek olduğunu, bir Türk olarak yaşamanın bedelinin ne olduğunu tekraren hatırlamak için buradayız. Aslında gelecek nesillerimize, ödenen bedeli hatırlatmak için buradayız. Bu açıdan bu tür anma programları bizim açımızdan çok anlamlı. Bugün Bulgaristan Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz çok iyi ama aynı zamanda rahmetli Turgut Özal'ın seslenişini bugün gibi hatırlıyoruz; 'Ya bırakınız onlar gelsin ana vatanına ya da biz gelir alırız' dediğini hatırlıyoruz. İnsanların can havliyle, araçlarıyla, at arabalarıyla, sınırı geçerek buraya geldiklerini, her şeylerini geride bıraktıklarını dün gibi hatırlıyoruz. Bunları unutmayacağız, ders çıkaracağız. Bir daha bedel ödememek için bunlardan ders çıkaracağız" diye konuştu.

'SOYDAŞLARIMIZ BİZİM KARDEŞİMİZDİR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise hain terör örgütü ile girdikleri çatışmada şehit olan 12 askeri rahmetle andıklarını belirtti. Bulgaristan'da 1984'te başlayan asimilasyon hareketinde Edirnelilerin soydaşlara sahip çıktığını ifade eden Gürkan, "Türk milleti, dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun, biri dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünce, bir problemle karşılaştığında hiçbir şeye bakmadan bir araya gelmesini, tek yürek olmasını bilen bir millettir. Tıpkı 1984'te başlayıp, 1989'daki o büyük göçle devam eden süreçte de Edirneliler ve bütün Türk milleti Bulgaristan Türklerine evlerini açmış, gönüllerini açmış ve o milletimizin büyük ve aziz bölünmez bütünlüğünü herkese göstermiştir. 1989 göçüyle ve sonrasında gelen bütün soydaşlarımız bizim kardeşimizdir, evimizin bir parçasıdır, ailemizin bir parçasıdır. Geçmişte yaşanan yanlışların bugün yaşanmaması için unutmamak, unutturmamak, hatırlamak ve hatırlatmak da bizim görevimizdir" dedi.

'HAKLARIMIZ İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkan bebek anıtına çelenk ve karanfillerin sunumuyla başlayan programda konuşan Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, PKK'lı teröristlerin saldırısında 12 askerin şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Güneş, "Balkanlar coğrafyasında gelişmeler olumlu yönde seyretse de haklar her zaman eksiktir. Yine haklarımızı almak için çalışmaya, çabalamaya camia olarak devam edeceğiz, bu uğurda çalışacağız. Güzelliklere güzellik katmaya çalışacağız. Bu vesileyle Türk bebeği anma etkinliğinde olmak, 1986'dan bu yana bunları gerçekleştirmek, Edirne özelinde de 11 yıldır bu etkinliği yapmak bizim için çok anlamlı" diye konuştu.

'BİR DAHA YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

HÖH Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram da her yıl yapılan anmaların anlamının çok büyük olduğunu belirtti. Bayram, "Burada bulunan herkes, o günkü acıyı halen kalbinde taşıyor. Burada bulunan herkesin bir şekilde bir hikayesi var. Biz de burada Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak şunu söyleyebiliriz; DPS var oldukça, Hak ve Özgürlükler var oldukça, bu gibi olayların bir daha Bulgaristan'da olmasına izin vermeyeceğiz. Bu da hepimizin boynumuzun borcudur. Bulgaristan'da olan o rejim, Bulgaristan'da yaşayan herkes bilmelidir ki bu olay, tüm Türk milletine karşı yapılan bir yanlıştı" dedi.

Konuşmaların ardından Bulgaristan'dan gelen soydaş öğrenciler, müzik eşliğinde şiir okudu. Öğrencilerin şiirleri sırasında programa katılan bazı misafirler gözyaşlarına hakim olamadı. Program, Türk bebek ve şehitler anısına yapılan dua ile son buldu.(DHA)