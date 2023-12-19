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Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen trenin kompartımanında 2 ölü piton ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen trenin kompartımanında 2 ölü piton ele geçirildi

Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninde yapılan kontrolde, bir kompartımandaki yatağın altında 2 ölü piton ve 33 yılan bulundu. Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı ve yılanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlıya 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gelen trenin kompartımanında 2 ölü piton ele geçirildi
19.12.2023 - 13:31,  Güncelleme: 13:33
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen trenin kompartımanında 2 ölü piton ele geçirildi - Son Dakika
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