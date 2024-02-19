Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği konferansta ele alındı

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği düzenlenen konferansta ele alındı.
Bulgar Telgraf Ajansının (BTA) hazırladığı, " Balkanlar'da Avrupa: Ortak Gelecek Projesi" kapsamındaki konferans Türkiye'nin Edirne, Bulgaristan'ın da Hasköy şehrinde eş zamanlı yapıldı.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Edirne Aliba Otel'deki konferansta yaptığı konuşmada, Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da ileri taşındığını, Türkiye ile pek çok konuda başarıyla süren işbirlikleri olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ortak girişimlerin, Türkiye'nin Avrupa yolculuğuna katkı sunduğunu belirten Dimitrov, "Bulgaristan ve Türkiye, NATO'nun müttefikleri ve dost ülkelerdir. İlişkilerimiz iyi komşuluk, saygı ve karşılıklı çıkarlara dayanmaktadır. Sınır ötesi suçlarla, yasa dışı göçle ve terörle mücadelede işbirliği çok iyi düzeydedir." şeklinde konuştu.
Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyonunu desteklediklerini de kaydeden Dimitrov, iki halk arasındaki iyi ilişkilerin yerel düzeyde de görüldüğünü dile getirdi.
Bulgar vatandaşların Türkiye'ye ilgisi
Türkiye'yi 2023'te 2 milyon 893 bin 92 Bulgar vatandaşının ziyaret ettiğini vurgulayan Dimitrov, şöyle devam etti:
"Bu rakam tüm turist ziyaretlerinin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır. Bulgar vatandaşlarının ziyaretlerinin önemli bir kısmı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleşmektedir. Çabalarımızın hem yerel hem ulusal anlamda katkı sağladığına inanıyorum. Edirne ve Kırklareli bölgesindeki sınır ötesi proje ortaklarımızı destekliyor ve teşvik ediyorum."
BTA Ankara Temsilcisi Nora Cholakova da AB'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) projelerinin tanıtımında, konferansı, yeni projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programının, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mali işbirliği süreci kapsamındaki projelerden olduğunu anımsatan Cholakova, BTA olarak sınır ötesi işbirliği projelerinin tanıtımını sürdüreceklerini ifade etti.
34,4 milyon avroluk finansman
AB Başkanlığı Ortak Sekreterya Edirne Destek Ofisi'nden Proje Yöneticisi Ceyda Peközer de Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Peközer, 2021'de başlayan ve 2029'a kadar sürecek 34,4 milyon avro bedelindeki sınır ötesi işbirliği programının finansmanının yüzde 85'inin AB tarafından, kalan yüzde 25'lik kısmının ise Türkiye ve Bulgaristan tarafından sağlandığını aktardı.
Peközer, programın, Türkiye ve Bulgaristan'da 29 kilometrekarelik bir alanda 46 yerleşim yeri, 288 kilometrelik ortak sınır hattı ve 3 sınır kapısını kapsadığını bildirdi.
Konferansta Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Atılgan da hayata geçirdikleri projeler hakkında sunum yaptı.
Etkinliğe Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile davetliler katıldı.???????
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