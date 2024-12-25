Burdur'da Eski Eşini Öldüren Tarık Yılmaz ve 8 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Burdur'da Eski Eşini Öldüren Tarık Yılmaz ve 8 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Burdur\'da Eski Eşini Öldüren Tarık Yılmaz ve 8 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde, eski eşi Özlem Şımarık'ı öldürmekle suçlanan Tarık Yılmaz ve ona yardım ettiği iddia edilen 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Tarık Yılmaz, ifadesinde cinayetin arkasında eski eşinin çalıştığı yerin sahibinin bulunduğunu öne sürdü.

25.12.2024 18:22  Güncelleme: 18:23
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BURDUR'un Çavdır ilçesinde şubat ayında eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tarık Yılmaz (45) ve kendisine yardım ettikleri iddia edilen 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Tarık Yılmaz ifadesinde, eşinin çalıştığı mekanın sahibinin kendisini azmettirdiğini öne sürdü.

Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat sabah saatlerinde, geçen yıl boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Gökay Sağır, Meryem Sertel, Kazım Özseçen, Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa Sinan tutuklandı.

Tarık Yılmaz'ın 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme', diğer 8 sanığın ise 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandıkları davaya, Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tarık Yılmaz duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tarık Yılmaz, kendisini olaya eşinin çalıştığı mekanın sahibi tutuklu sanık Adem Sağır'ın azmettirdiğini öne sürdü. Savunmasının hazır olmadığını, savcılığa verdiği ifadenin geçerli olduğunu söyleyen Yılmaz, mahkeme başkanının "Yargılamayı heyet yapıyor" uyarısı üzerine, "Olay öncesi Adem'le mekanda görüştük. Silahı Adem Sağır verdi. 'Namusunu temizle. Özlem sana yakışmayan hareketler yapıyor. Bunu hazmedemezsin, bu şekilde yaşayamazsın' dedi. Gökay Sağır bıçak verdi, 'Gereğini yap' dedi. Adem, Özlem'in kaldığı otelin arka kapısından girmemi istedi. 'Olaydan sonra beni arama' dedi. Tutuklu sanık Meryem Sertel telefonunda Özlem'in uygunsuz fotoğraf ve videolarını gösterdi" dedi.

Tutuklu sanıklardan Şadan Aksoy da Tarık Yılmaz'ı Adem Sağır'ın azmettirdiğini söyledi.

Tutuklu sanık Adem Sağır ise "Olaydan haberim yoktu. Ben olayı telefonda öğrendim. Tarık'a 'Neden yaptın' dedim. O da 'Olması gerekeni yaptım' diye cevap verdi" diye konuştu.

Gökay Sağır, "Olayla benim hiçbir alakam yok. Hiç alakamın olmadığı olayla ilgili olarak 7,5 aydır mağdurum" dedi.

Meryem Sertel, "Azmettirici olarak suçlanıyorum. Azmettirici değilim. Telefonumda Özlem'in dans videoları vardı. Ben telefonumu Tarık'a verdim. Ekran şifresini de söyledim. Ama Özlem'e ait video ve fotoğrafları göreceği aklıma gelmedi" diye savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanıklar Kazım Özseçen, Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa Sinan olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraat istedi.

Öldürülen Özlem Şımarık'ın babası Ramazan Şımarık ise sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Savcı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti Mustafa Sinan ile Kazım Özseçen'in tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey, "Özlem birisi engelli iki çocuk sahibi bir anneydi, emekçi bir kadındı. ve gerçekten de ülkemizde en zor çalışma şartlarına sahip gece kulübünde çalışan bir kadındı. Yalnızlaştırılmış, tek başına bırakılmış bir anneydi. Özlem sadece eski kocası tarafından öldürülmedi, çalıştığı mekandaki erkekler tarafından da öldürüldü" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tarık Yılmaz, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çavdır, Burdur, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Eski Eşini Öldüren Tarık Yılmaz ve 8 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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