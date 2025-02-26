Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Bursa'yı Dört Mevsim, 12 Ay Cıvıl Cıvıl Yaşatmak Hepimizin Sorumluluğu"

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(BURSA) - Bursa Turizminde Kültürel Sürdürülebilirlik Çalıştayı'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birkaç yıl içerisinde kentte geceleme sayısını önce 2'ye sonra 3'e çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, "İşte o zaman turizmin gelirlerinden faydalanabiliriz. Bursa'yı dört mevsim, 12 ay cıvıl cıvıl yaşatmak, festivallerimizi daha iyi ve sürdürülebilir yapmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel değerlerini korumak, geleceğe taşımak ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla Bursa Turizminde Kültürel Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenliyor.

Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, iki gün boyunca 77 konuşmacının katılımıyla 16 oturum yapılacak. Turizm sektörünün uzman isimleri ve paydaşları, bir kültür turizmi destinasyonu olan Bursa'nın kültürel sürdürülebilirliğini tartışacak.

Çalıştayın açılış programına, Başkan Bozbey'in yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, akademisyenler, turizm sektörünün temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Başkan Bozbey, Bursa'nın zengin bir kültürel birikime sahip olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Bu sene İznik'te Konsil'in 1700'üncü yılına dönük etkinliklerin yapılacağını hatırlatan Başkan Bozbey, 2026 yılında ise Osmanlı'nın Bursa'yı başkent yapmasının 700'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını dile getirdi.

Bursa'nın Prusya ve Bitinya'dan gelen varlığının Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarıyla da zenginleştiğini iyi anlatmak gerektiğini belirten Başkan Bozbey, bu doğrultuda şimdiden hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi. Kültür ve inanç turizminin çok önemli noktaya geldiğini vurgulayan Bozbey, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, geceleme sayısını önce 2'ye, sonra 3'e çıkarmak"

"Bu çalıştayda Bursa adına önemli çıktılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu çıktılar önümüzdeki yıllarda hem Bursa'nın 1.7 olan geceleme süresini artıracak, hem de Bursa'yı Türkiye'de ve dünyada tanıtabilecektir. Hedefimiz, birkaç yıl içerisinde Bursa'da geceleme sayısını önce 2'ye sonra 3'e çıkarmaktır. İşte o zaman turizmin gelirlerinden faydalanabiliriz. Günübirlik gelenlerin Bursa'ya çok katkı sunmadığını biliyoruz. İstanbul'dan gelen turlarda, Ulucami 15 dakika ziyaret ediliyor. Ardından Yeşil Türbe ziyareti ve bir saat mola veriliyor. Daha sonra başka bir kente geçiliyor. Bursa'ya faydası oldu mu? Olmadı. Bugün biz Karagöz ve Hacivat'ı bile tanıtamadık. Değerlerimizi bir hikayeyle bütünleştirmez, hikayeyi mekanla birleştiremezsek hikayenin altı boş olur. Bursa olarak bunları çözmeliyiz."

Belediyeler turizmde nerede durmalı?

Büyük mirası koruyarak geleceğe taşımak için doğru turizm politikalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını anlatan Başkan Bozbey, Bursa'da turizmin doğru uygulanabilmesi için tanıtımdan önce yönetişimi sağlamaya, turizmin tüm aktörlerinin bu pastadan payına düşen adil parçayı alacağı dengeli bir sistem oluşturmaya özen gösterdiklerini belirtti. "Önce evimizde huzuru sağlayıp yüzü gülen ev sahiplerine kavuşacağız. Sonra da güzel kentimize davet ettiğimiz her milletten insanı gülümseteceğiz" diyen Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir turizmin temellerini sağlam, adil ve kapsayıcı atmak için yola çıktık. Bursa'nın turizmini şekillendirirken kendimize şu soruyu sorduk. 'Belediyeler turizmde nerede durmalı?' Bize göre belediyeler, sektörün ana aktör olduğu alanlarda kolaylaştırıcı olmalı. Karlılık kaygısıyla özel sektörün geri durduğu alanlarda öncü olmalı. Kentin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimini ve halkın menfaatlerini ilgilendiren konularda ise ana aktör olmalıdır. Sadece isimde değil, özde sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla Bursa'mızın turizm değer zincirini haritalandırarak her seviyeden katılımı teşvik eden bir yönetişim modeli kurduk. Bu vizyonla da Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdik."

Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, Bursa'nın menfaati ortak paydasında buluşmaya kararlı paydaşların en büyük değerleri olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, diğer yandan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin dünyaca kabul gören kriterlerinin uyulması gereken en temel kuralları sunduğunu dile getirdi. Belediye Meclisi tarafından onaylanan 'Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi' üyeliğiyle birlikte etkin şekilde çalışmaya başladıklarını ve en yüksek çabayı göstermeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

"Bursa'nın değerlerinin farkını ortaya koymalıyız"

"Bu süreçte ilk güzel haberi de aldık. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin yeni oluşturduğu cazibe merkezleri kriterlerini ilk uygulayacak müzelerden biri olarak önerdiğimiz Aktopraklık Arkeopark'ın kabul edilmesi bizler için önemli bir adım oldu. İki yıllık bir süreçte Aktopraklık Arkeopark, dünyadaki diğer örnek kurumlarla birlikte bu kriterlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak. Bursa'yı destinasyon olarak daha sürdürülebilir hale getirmek için GSTC'nin de destinasyonlar konusunda akredite ettiği 'Green Destination' ile Bursa'ya özel bir sertifikasyon sistemi de oluşturmaya başladık. Bu konu, bizi il turizm çalışmalarında kendi sistemini oluşturmuş nadir kentlerden biri yapacaktır. Bursa'yı dört mevsim 12 ay cıvıl cıvıl yaşatmak, festivallerimizi daha iyi ve sürdürülebilir yapmak hepimizin sorumluluğudur. Bunu hep beraber gerçekleştirmek zorundayız. Biz ne İstanbul'un aynısıyız. Ne Eskişehir'in aynısıyız. Bursa'nın değerlerinin farkını ortaya koymalıyız. Farklı olmak zorundayız. İşte o zaman turistleri kentimize çekebiliriz. Bu değişimin bir parçası olmak zorundayız."

Henüz geçen hafta ortaya çıkarılan bir değerin de müjdesini veren Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"16. yüzyıla ait Dede Korkut nüshamızın orijinalliği tescillendi"

"El Yazmaları Müzesi'ndeki 16. yüzyıla ait bir Dede Korkut nüshamızın orijinalliği, yaptırdığımız testler sonucunda tescillendi. Bu kıymetli eseri, tüm hikayesiyle ve günümüzün dijital imkanlarını kullanarak nasıl halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturacağız, bunun planlamasını yapıyoruz. Çalıştayda, büyük bir vizyonu aklınızda tutarak bir sonraki adımı akılcı ve ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek adına bizlere katkıda bulunmanızı rica ediyorum. Bu şekilde, sürdürülebilir bir gelişimi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bursa'mızı bir dünya turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğasıyla Türkiye'nin en kıymetli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2024 yılında 62.3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını, 61.1 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini açıklayan Füsunoğlu, 2025 yılında 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflendiğini söyledi. Türkiye'nin küresel turizm içerisinde dünyada 5'inci sırada olduğunu anlatan Fisunoğlu, bu başarıların daha ileriye götürülmesinde sürdürülebilir turizm politikalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Bursa'da konaklama tesislerinin yüzde 84'ünde sürdürülebilirlik birinci aşama belgesi olduğunu, Bursa'daki 24 tesisin ise üçüncü aşamayı tamamlayarak yüzde 100 sertifikasyonu sağladığını anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'nın kültür ve turizmde çok önemli bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Kentin turizmin her alanında potansiyeli bulunduğunu belirten Özer, özellikle kültür, inanç, doğa, gastronomi ve sağlık alanındaki değerlerini dünyaya duyurabilmesi gerektiğini anlattı. Bursa'da 497 adet belgelendirilmiş otel ve 30 bin civarında da yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Özer, 1 milyon 700 bin civarında konaklama, 3 milyona yakın da geceleme olduğunu dile getirdi. 1.7 olan geceleme oranının günübirlik turizmin ne kadar yoğun olduğunu gösterdiğini söyleyen Özer, Uludağ'da kış sezonunda ise konaklamanın 2,5'lere çıktığını belirtti. Oluşturulacak rotaların konaklama sürelerini uzatacağını anlatan Özer, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, panel bölümüyle devam etti. Turizm sektörünün tüm paydaşlarının yer aldığı programın ilk gününde, 'GSTC kriterlerinin iç ve dış paydaşlara tanıtılması ve Bursa özelinde yorumlanması', 'Yaşayan insan hazinelerinin ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının turizm destinasyonuna katkısı', 'Bursa ipeği üretim kapasitesi, geleneksel yöntemler, modern dokunuşlar', 'İpek rotası duraklarının ortak akılla belirlenmesi', 'Somut olmayan kültürel miras aktarımı aracı olarak sürdürülebilir turizm: Fırsatlar ve engeller', 'Çini rotası duraklarının ortak akılla belirlenmesi', 'Tur rehberlerine İznik çini eğitimi tanıtımı ve sertifika töreni' konulu panel ve toplantılar düzenlendi.

Çalıştayın ikinci gününde ise 'Festivallerin kültürel miras iletişimi aracı olarak kullanılması', 'Gastronomi turizminin kültürel boyutu ve yerele katkısı', 'Bursa için kamusal arkeoloji potansiyeli değerlendirmesi', 'Kültürel miras iletişimine dijital araçların katkısı', 'UNESCO Dünya Mirası olmanın turizm tanıtımına katkısı', 'UNESCO Dünya Mirası alanlarında sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsetilmesi', 'UNESCO miras alanlarının erişebilirliği', 'UNESCO Dünya Miras alanları arama oturumu' ve 'Bizans'tan Osmanlı'ya medeniyetler rotası' konulu panel ve oturumlar düzenlenecek.