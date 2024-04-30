Bursa\'da 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osmangazi ilçesinde Bursa Millet Bahçesi önünde toplanılarak Stadyum Caddesi'ni takiben İpek iş Kavşağı, Darmstadt Caddesi, İlkbahar Caddesi ve Kent Meydanı'na kadar yürüyüş düzenleneceği belirtildi.

Bu nedenle Bursa Millet Bahçesi Stadyum Kavşağı ile Merinos Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmstadt Caddesi, İpek İş Kavşağı ile Stadyum Caddesi güzergahının saat 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağı duyurulan açıklamada, etkinlik süresince T1 (İpekböceği tramvay hattı) seferlerinin yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda yapılacak etkinlikle ilgili alınacak trafik tedbirlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"FSM Bulvarı'ndaki Emek ve Dayanışma Günü etkinliği kapsamında, İzmir Yolu FSM Bulvarı Esentepe Kavşağı'na kadar gidiş istikameti, FSM Bulvarı Esentepe Kavşağı'ndan Akuğur Market önüne kadar geliş istikameti, Podyum Park Işıklar ile Nilüfer Hatun Caddesi'nden FSM (Tuna Kavşağı arası) gidiş ve geliş istikametleri, Kanuni Caddesi-Lefkoşa Sokak Kavşağı'ndan FSM Cami istikametine gidiş geliş istikametleri saat 08.00'den itibaren etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacaktır. Etkinlik alanı çevresinde bulunan sokaklar ihtiyaç halinde trafik düzenlemesi kapsamında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceğinden bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerekmektedir.

Sürücülerin etkinlik süresince, İstanbul, İzmir yolları, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya Yolu, Ankara Yolu ve Eğitim Caddesi gibi alternatif istikametleri kullanmaları uygun olacağı değerlendirilmektedir."