Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu - Son Dakika
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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu

16.07.2026 00:42
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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej ve meydan töreni düzenlendi. Vali Ayyıldız ve Başkanvekili Biba, FETÖ darbe girişimini kınayarak milli iradeye sahip çıkma vurgusu yaptı.

BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Bursa Valilik Binası önünden başlayan kortejle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Korteje, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kortejin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sahneye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba çıkarak vatandaşlara seslendi.

'MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE OLAN SAYGISINI FETÖ ÇIKARLARI İÇİN KULLANDI'

10 yıl önce yaşanan darbe girişimini hatırlatan Biba, "10 yıl önce bugün vesayetçi zihinler tarafından milletimizin ve devletimizin iradesini hiçe sayan kanlı ihanet girişimine şahit olduk. Suret-i Hak'tan görünerek yıllarca dini ve milli değerlerimizi suiistimal eden milletimizin değerlerine olan saygısını çıkarları uğruna kullanmaya çalışan FETÖ terör örgütü o gece maskesini çıkardı. Tarihimizin en kanlı ve alçakça ihanet girişimlerinden birine soyundu. Çok şükür ki, meydanları ve sokakları durduran milyonların tek yürek halinde millet iradesini tahakküm altına almaya çalışan alçak FETÖ terör örgütüne karşı direnişi o geceyi şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bir destana çevirdi. Bu destanı canlar pahasına yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, cesareti ve ferasetiyle hainlere geçit vermeyen aziz milletimize minnet duygularımı iletiyorum" dedi.

'BU KAHRAMANLIK TARİHİN SAYFALARINA ALTIN HARFLERLE KAZINMIŞTIR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba'nın ardından sahneye çıkan Bursa Valisi Erol Ayyıldız da, 15 Temmuz'da verilen mücadeleyle milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağının ilan edildiğini belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, cesareti ve vatan sevgisiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan destansı direniş Türk milletinin karşısına çıkan ve her türlü tehdidi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kardeşlik hukuku ve sarsılmaz iradesiyle bertaraf etme iradesinin en güçlü iradesi olmuştur. Verilen bu büyük mücadeleyle milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağı bütün dünyaya ilan edilmiştir. Tankın, topun, tüfeğin savaş uçaklarının ve helikopterlerin karşısına yalnızca imanıyla, cesaretiyle ve yüreğiyle çıkan aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi o gecede bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya, aleme göstermiştir. Bu büyük milletin o gece yazdığı kahramanlık destanı tarihimizin şan ve şeref sayfalarına altın harflerle kazınmış, milletimizin vakarına ve asaletiyle yoğrulmuş karakterine yakışır bir şekilde tarihteki yerini almıştır" şeklinde konuştu.

'MİLLİ İRADEYE HER ŞARTTA SAHİP ÇIKMAK ORTAK VAZİFEMİZDİR'

15 Temmuz gecesi gibi teşebbüslerin bir daha yaşanmaması için herkese görev düştüğünü belirten Ayyıldız, "15 Temmuz gecesi milletimize büyük acılar yaşatan FETÖ ihanet şebekesinin ve benzeri karanlık odakların bir daha böyle alçak teşebbüslerde bulunmaması için hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle devletimize, demokrasimize ve milli iradeye her şartta sahip çıkmak ortak vazifemizdir. Çok iyi biliyoruz ki bu kadim coğrafyada güçlü, bağımsız ve müreffeh bir şekilde var olmanın temel şartı birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, kardeşliğimizi daha da güçlendirmek ve milli şuurumuzu daima canlı tutmaktır. Bu bakımdan 15 Temmuz'u bütün yönleriyle anlamak, gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak ve tarih bilinciyle değerlendirmek de ayrıca önemlidir" diye konuştu.

'MİLLİ İRADEYE KIYAMETE KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Ülke olarak devlete sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getiren Bursa Valisi Ayyıldız, "15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi başta olmak üzere devletimiz ve milletimizi hedef alan her türlü saldırı, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan aynı karanlık anlayışın ürünüdür. Hep beraber diyoruz ki, milletimizin birliğini hedef alan kişilere karşı söylüyoruz ki, ecdadımızdan aldığımız kutlu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Al bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Vatanımıza, devletimize ve milli irademize dün olduğu gibi bugün de, yarında ve kıyamete kadar azim ve kararlılıkla sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu - Son Dakika

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