Bursa\'da Beton Parçası Ölüm Getirdi

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BURSA'da, yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden Ramadan Bayar'ın (65) ölümüne neden olan Yusuf Aydın'ın (20) 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. İfadesinde arkadaşları Uğur (20) ve Hüseyin Balta (20) kardeşler tarafından darbedildiğini, ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü belirten Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında, Yusuf Aydın, kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı. Otomobille Balıkesir'e giden Aydın, aracın yakıtı bitince kendini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak'ta, Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı. Araç hırsızlığı yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce yaşanan arbedeye tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada 3 katlı evlerinin çatısına annesi Nuran Aydın ile çıkan Yusuf Aydın, çatıdaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı. Beton parçalarından biri, yanında eşi Mevlüde Bayar (48) ve oğlu Umut Bayar (32) ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan 2 çocuk babası Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar, yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

KALBİ 2 KEZ DURDU

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ramadan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Aydın ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AİLELERİN DE KARIŞMASIYLA KAVGA BÜYÜDÜ

'Kasten öldürme' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, ifadesinde kavga ettiğini söyleyip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar. Dayım bizi ayırmak için yanımıza geldi" dedi.

Binanın çatısına çıktığını ve sokakta süren kavgayı dağıtmak için eline geçirdiği beton parçasını aşağı attığını belirten Yusuf Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

'YAŞADIĞI KORKU VE PANİKLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Yusuf Aydın'ın avukatı Dilan Firik de savunmasında, müvekkilinin kendisini ve ailesini korumak amacıyla, kalabalığın üzerine beton parçası attığını söyleyip, olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını belirterek, "Müvekkil olay öncesi sanıklarla husumet yaşamış ve aldığı tehditlerden dolayı Bursa'yı terk etmiştir. Bursa'ya 3 ay sonra anneannesini ziyarete geldiğinde ise kendisini mahallede gören sanıklar, hakaretler eşliğinde saldırıda bulunmuştur. Müvekkilin yanında annesi de darbedilmiş, evde bulunan anneannesi de yaralanmıştır. Sanıklar evin kapı ve camlarını kırıp, penceresine de aynı şekilde zarar vermiş ve evin içerisine girmiştir. Müvekkilim teras katına kaçmış, saldırının bitmemesi ve dayısının kafasına kazma sapı ile vurulduğunu görmesi üzerine, kalabalığın dağılması için hedef gözetmeden terastan beton parçasını yere doğru atmıştır. Meşru müdafaa kapsamında, yaşadığı korku ve panikle sınırı aşmıştır" ifadelerini kullandı.

33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ölen Mevlüde Bayar ise sanığın yanı sıra annesinin de eşinin kafasına beton attığını öne sürüp, şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, Aydın'ın tutukluluk haline karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber: Denizhan TECİK Kamera: BURSA,