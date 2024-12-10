Bursa'da Diş Hekimi Yasemin Uludağ Çetin, Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Bursa'da Diş Hekimi Yasemin Uludağ Çetin, Eşi Tarafından Öldürüldü

Bursa\'da Diş Hekimi Yasemin Uludağ Çetin, Eşi Tarafından Öldürüldü

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından vurularak öldürülen diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Çetin'in çocuklarının gözü önünde gerçekleşti.

10.12.2024 13:59  Güncelleme: 14:04
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BURSA'da diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in (52), boşanma aşamasındaki diş teknikeri eşi Atilla Çetin (59) tarafından kızının ve oğlunun gözü önünde 3 kurşun ile başından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Atilla Çetin'in, apartmanın önünde 1 el ateş ettiği, ardından binaya sığınan Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği görüldü.

Olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Başından vurulan 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi.

'BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti dedi.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise şunları anlattı Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı dedi.

ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA ÖLDÜRDÜ

İddianame Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, Atilla Çetin'in, çocuklarıyla kahve içtikten sonra evine dönmek için yola çıkan, kullandığı otomobilden inen eşini takip edip, aracından inerek hakaret ettikten sonra, otomobilinde bulunan tabancasını alarak apartmanın önünde 1 el ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde; Çetin'in ateş ettikten sonra apartmana sığınan diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği anlar da yer aldı. Cinayet anının kayda alınmadığı görüntülerde; diş teknikerinin eşini ağır yaraladıktan sonra, apartmandan çıkıp aracına binerek kaçması, annelerinin vurulmasına tanık olan çocukların olayın şoku ile yardım istemeleri, sağlık görevlilerinin gelme anı da yer alıyor.

25'İNCİ YIL HİZMET ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARI ALDI

Öte yandan Diş Hekimleri Odası'nın, '22 Kasım Diş Hekimliği Günü' etkinliği kapsamında, Yasemin Uludağ Çetin'in 25'inci hizmet yılı plaketini, törene katılan kızı ve oğluna takdim ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Diş Hekimi Yasemin Uludağ Çetin, Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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