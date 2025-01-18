Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi

Bursa\'da \'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar\' Konferansı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' konferansında Başkan Mustafa Bozbey, öğretmenlerin geleceği inşa etmedeki rolüne vurgu yaptı. Konferans, eğitimin önemini ve yeni teknolojilerin eğitimdeki etkilerini ele aldı.

18.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:22
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" konferansında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Öğretmenlerimiz geleceği inşa etme yolundaki en önemli rehberlerimizdir. Sevgili gençler, başarıya giden yolda, attığınız her adımda daima yanınızdayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitimde Yeni Yaklaşımlar konferansı, "Eğitimi yeniden düşünmek: sınırların ötesinde bir gelecek" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Eğitim sürecinin önemini vurgulamak ve bilgiye erişim yollarının artmasıyla ortaya çıkan zorlukları ele almak amacıyla hazırlanan konferans, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde eğitmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Konferansa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Yıldız ve Mehmet Tözün Bingöl, daire başkanları, şube müdürleri ve eğitim gönüllüleri katıldı.

Başkan Bozbey, yapay zekanın tartışıldığı ve önem verildiği bir ortamda "Eğitimi yeniden düşünmek: sınırların ötesinde bir gelecek" temasıyla konferansın düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ve öğretmenlere daha güçlü bir eğitim altyapısı sunmak için çalıştığını belirten Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Fırsat eşitliğine önem veriyoruz"

"Hem okullara ihtiyaçlarını karşılama noktasında destek oluyoruz, hem de gençlerin yaşamlarına çeşitli desteklerle katkı sunuyoruz. Teknoloji ve eğitimi bir arada düşündüğümüz projelerle vizyonumuzu güncelliyor ve şekillendiriyoruz. Eğitim sisteminin geleceğine dair ufkumuzu açacak konferanslar, çalıştaylar, eğitim programları düzenliyoruz. Yenilikçi bakış açımızla Bursa Yuvam merkezlerimizde, eğitim programımızı güncelledik. Kurslarımızı da aynı şekilde geliştirerek kentimize kazandırdık. Tüm çalışmalarda fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Burskoop aracılığıyla 10 binin üzerindeki üniversite öğrencisine yaklaşık 165 milyon liralık destek sunuyoruz."

Konferansta yaratıcı, eleştirel ve etik düşünebilen bireyler yetiştirmek amacıyla nasıl yöntemler izlenmesi gerektiğinin konuşulacağını aktaran Başkan Bozbey, sorgulayan gençliği önemsediklerini dile getirdi. Gençlerin ve öğrencilerin yeni teknolojiye daha hızlı adapte olduğunu, bu durumun ise öğretmen ile öğrenci arasında iletişim kopukluğuna neden olabileceğini anlatan Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz en önemli rehberlerimizdir"

"Bunu aşmanın yollarını uzman eğitmenlerimizden öğrenmiş olacağız. Dönüşüm sürecinde, kimlik, kültür ve ahlak gibi kavramlar, eğitim sistemimizin ana unsurları olmalıdır. Çünkü dijital çağda, bilgiyi doğru ve etik bir şekilde kullanmanın da beceri haline geldiğini görüyoruz. Bu konferansın, yeni bakış açıları geliştirmemize, eğitimdeki zorluklara yönelik birlikte çözümler üretmemize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Geleceğin dünyasını bugünün eğitimiyle kuracağız. Öğretmenlerimiz bu geleceği inşa etme yolundaki en önemli rehberlerimizdir. ve sevgili gençler, Bursa'mız sizlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda, attığınız her adımda daima yanınızdayız."

Konferans açılış töreninin ardından PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher tarafından 'PISA sonuç raporu değerlendirmesi', Eğitim Bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat tarafından 'Eğitimde ödül ve övgünün riskleri' ve Eğitim-Yönetim Danışmanı Hale Güneş tarafından 'Öğrenme merakla başlar' başlıklı sunum yapıldı.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik tarafından konuşmacılara günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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