Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18.02.2025 11:58  Güncelleme: 12:02
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BURSA'da Erol Erden'in (50) hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsü Cenk D.'nin (20) makas atarak ilerlerken, 1 otomobile yandan çarptıktan sonra savrulup, kamyonete arkadan çarptığı görüldü. Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden sürücünün 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Alt Geçidi'nde meydana geldi. Cenk D.'nin kullandığı 16 BFZ 159 plakalı otomobil, Ömer N.'nin (27) kullandığı 16 NOM 98 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra, Salim Y. (43) idaresindeki 45 NT 346 plakalı kamyonete de arkadan çarptı. Kazada, 16 BFZ 159 plakalı otomobilde bulunan Erol Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Cenk D. ile diğer otomobildeki Dilara Ş. (25), Fidan L. (25) ve Merve Y. (25) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Otomobilde sıkışan ağır yaralı sürücü Cenk D., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dilara Ş. ile Fidan L. de aynı hastanede tedaviye alınırken, Merve Y.'nin tedavisi ise Gürsu Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Erol Erden'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer N. ile kamyonet sürücüsü Salim Y. de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİLDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya neden olan 16 BFZ 159 plakalı otomobilde ise çok sayıda içki şişesi olduğu görüldü.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, Cenk D.'nin kullandığı 16 BFZ 159 plakalı otomobilin makas atarak girdiği alt geçitte, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önce 16 NOM 98 plakalı otomobile yandan çarptığı, ardından savrularak kamyonetin altına girip sürüklendiği görüldü. 16 NOM 98 plakalı otomobil ile kamyonetin de çarpmanın etkisiyle savrulup, alt geçidin duvarına çarptığı anlar görüntülere yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden otomobil sürücüsü Cenk D.'nin, 1.97 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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