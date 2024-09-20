Bursa'da Kadınların İş Gücüne Katılımı İçin Yeni Kreşler Açılacak - Son Dakika
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Bursa'da Kadınların İş Gücüne Katılımı İçin Yeni Kreşler Açılacak

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yeni kreşlerin açılacağını ve aile ile iş yaşamını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

20.09.2024 10:54  Güncelleme: 11:07
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerin sayısını çoğaltacaklarını söyledi. Kadınların aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak projeleri de bir bir devreye soktuklarını belirten Başkan Bozbey, "Ata'mızın kadınlar için ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi tarafından "100. Yılında 1924'ü Yeniden Okumak, Yaşam, Kadın ve Değişim" başlıklı bir program düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Başkan Bozbey'in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Tijen Sözeri, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Birlik üyeleri, akademisyenler ve kadın dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin kadınlarını hak ettiği yere taşımak için devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Bozbey, kadınların sadece bir anne, eş ya da ev kadını olmaktan çıkıp toplumsal dönüşümün aktörleri olduğunu dile getirdi. Bunun Atatürk'ün vizyonunun ve Türk kadınına verdiği değerin açık bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılımını toplumsal bir başarı olarak görüyorum. Bu başarıyı sürdürebilmek için çocuklarınızı gönül rahatlığıyla bırakabileceğiniz kreşlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelindeki mevcut kreşlerimizi güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda yeni kreşlerin açılması için de gerekli adımları attık. İnegöl, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve Osmangazi'nin alt tarafında yer araştırmalarında sonuca yaklaştık. Oralarda kreşlerimizin sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadınların aile ve iş yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımla ilgili projelerimizi bir bir devreye sokuyoruz. Desteklerimizi de arttırarak devam ettiriyoruz."

"Mesleki Eğitim Desteği" projesi yakında

Kadınların sosyal hayata katılımını artırmak için spor tesislerinden sanat atölyelerine, eğitim merkezlerinden girişimcilik desteklerine kadar birçok alanda proje geliştirdiklerini aktaran Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"Kadınlara sunduğumuz kurslar ve eğitimler, onların iş hayatında daha etkin bir şekilde yer alabilmelerini hedefliyor. Her yaş grubundan ve her meslek grubundan kadınların katılımına açık olan kurslarımız, çeşitli alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlıyor. Kadın istihdamına yönelik 'Mesleki Eğitim Desteği' projemizi de çok yakında Bursalı kadınlarla buluşturuyoruz. Meslek eğitimlerini 'Mesleki Eğitim Akademisi' üzerinden vereceğiz. Sertifikaya bağlayacağımız bu eğitimler, kadınların mesleklerinde resmi bir nitelik kazanmalarını ve iş arayışlarında daha avantajlı bir konumda olmalarını sağlayacak. Kadın kooperatiflerine sağladığımız desteklerle üretkenliğin, ekonomik bağımsızlığın ve toplumsal dayanışmanın örneklerini de hep birlikte yaşatıyoruz."

"Kadının gülümsediği toplum, umudu diri tutar"

Şiddetle mücadele ve kadın sağlığı alanlarında kapsamlı çalışmalar planladıklarını da belirten Başkan Bozbey, istihdam ofislerinde iş arayan ya da iş kurmak isteyen kadınlara da rehberlik ederek, iş dünyasında daha güçlü bir noktaya taşımak istediklerini kaydetti. Bozbey, "Kadının gülümsediği bir toplum, umudu her daim diri tutar. O gülümsemede sevgi, emek ve dayanışma vardır. Kadının mutluluğu, bir halkın huzuru, kadının özgürlüğü, bir ülkenin geleceğidir. Ata'mızın kadınlar için ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki, Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle bir milletin yükselişinin en büyük anahtarıdır" diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Sözeri, projenin hayata geçirilmesinde destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti. Cumhuriyet'in kadına sağladığı hakları korumanın temel amaçları olduğunu söyleyen Sözeri, kadına yönelik insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından projenin yapılmasında emeği olan sponsorlara plaket takdim edildi. Program, oturum bölümleriyle devam etti.

Bursa\'da Kadınların İş Gücüne Katılımı İçin Yeni Kreşler Açılacak
Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Eğitim, Güncel, Kadın, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kadınların İş Gücüne Katılımı İçin Yeni Kreşler Açılacak - Son Dakika

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