Bursa'da Kasten Öldürme Davası
Bursa'da Kasten Öldürme Davası

27.03.2026 10:52
Simge İvedi, sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor. Müebbet ceza talep edildi.

BURSA'da tartıştığı sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı (48) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Simge İvedi (32) hakkında savcı, mütalaasında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Ertuğrul Karadaşlı, 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan 2025'te akşam saatlerinde bir araya geldi. Çift konuştuğu sırada iddiaya göre; Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi'den mesaj geldi. Mesajı gören Y.O., iddiaya göre; Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı. Simge İvedi, Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a geldi. Y.O., Ertuğrul Karadaşlı'nın arkadaşı tarafından evine götürülürken; İvedi ile Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Ertuğrul Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Simge İvedi ifadesinde, "Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dedi.

İvedi hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık, Ertuğrul Karadaşlı'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

'BENİ ARADI, 'YETİŞ BENİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sercan B., "Ertuğrul Karadaşlı ile esnaf arkadaşıyız. Olay günü akşam evimde otururken Ertuğrul ağabey beni aradı ve 'Yetiş beni öldürecekler' dedi. Ben de sebebini sorunca kadın meselesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine beni karıştırmamasını söyleyerek telefonu kapattım. Daha sonra yine esnaf arkadaşım Gökhan'ı aramış. O da beni arayıp, Ertuğrul ağabeye yardım etmeye gideceğini söyledi. Ben karışmamasını söylememe rağmen Gökhan söz verdiğini, bu nedenle gideceğini belirtti. Bunun üzerine ben de Gökhan tek gitmesin diye beni almasını söyledim. Ertuğrul ağabey, iş yerine yakın bir yerde otomobilin içinde alkol alıyordu. Bize Simge'yi çağırdığını söyledi. Bu sırada imam nikahlı eşi Y.O. ve oğlu C.O. bekliyormuş. Simge gelince Y.O. ve C.O. da geldi. Y.O. ve C.O., Ertuğrul'a saldırmaya başladı. Onları ayırarak sakinleştirdik" dedi.

'SİMGE, 'ALLAH BELANI VERSİN' DİYEREK BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI'

Simge İvedi'yi kenara çektiğini söyleyen Sercan B., "Ben Simge'ye, 'Bak her şey ortaya çıktı, sen de görüyorsun. Gençsin, bırak bunları arabana bin git' dedim. O da ağabeyini arayacağını söyledi. Yaklaşık 5 dakika sonra sanığın ağabeyi Ferhat D. geldi. Bir süre Ertuğrul ağabeyle konuştular. Biz bu esnada tarafları sakinleştirmeye çalıştık. Ben daha sonra Y.O. ve oğlu C.O.'yu ikna ederek evlerine bırakıp, olay yerine geri geldim. Olay yerinde sanık, ağabeyi Ferhat, Ertuğrul ağabey, Gökhan ve ben vardık. Ben, 'Artık geç oldu, gidelim. Bu işi uzatmayalım' dedim. Bu sırada Simge ve Ertuğrul, benden 4-5 metre uzaklıkta, birbirlerinin yüzüne bakacak şekilde duruyordu. Simge'nin elleri arkasında kenetliydi. Simge birden 'Allah belanı versin' diyerek bıçağı iki eliyle Ertuğrul ağabeyin göğsüne sapladı. Ertuğrul ağabey, 2 adım geri gitti. Ben Ertuğrul ağabeyin yaralandığını görünce hastaneye gitmek için arabaya koştum. Bu sırada bıçağı yerde gördüm. Ertuğrul ağabey, göğsünü göstererek, 'Beğendin mi yaptığını?' dedi. Ben arabayı çalıştırırken Ertuğrul ağabey elleriyle otomobile dayandı ve yavaş yavaş düştü. Simge, 112'yi arayacağını söyledi. Ona güvenmeyip, ben de arama yaptım. Ben beklerken, Simge 112 ile konuşmaya başladı ve 'Erkek arkadaşım kendini bıçakladı' dedi. Daha sonra ben de ihbarda bulundum. Sağlık ekipleri geldiğinde Simge, 'Siz de gördünüz, kendisini bıçakladı değil mi?' diye sordu. Ben şaşırdım" diye konuştu.

'SİMGE TAMPON YAPMAK İÇİN BENDEN BİR ŞEY İSTEDİ'

Simge İvedi ile bir kan bağının olmadığını ancak kendisinin ağabeyi olarak bilindiğini belirten Ferhat D., "Kendisi arkadaşım olur. 2 yıllık ilişkilerinin olduğunu biliyordum. Olay günü saat 23.00 sıralarında Simge beni aradı ve Ertuğrul'un başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, bu kadınla yüzleşeceklerini, benim de bu yüzleşmeye tanık olmamı istediğini söyledi. Ben olay yerine gittiğimde 2 arkadaş, bir kadın ve genç biri daha vardı. Gittiğimde tartışma yaşanıyordu. Ertuğrul ile Simge arasında sözlü tartışma vardı. Ben, Sercan ve Gökhan, Ertuğrul ile Simge'den yaklaşık 4-5 metre mesafe uzakta duruyorduk. Bu sırada el ile göğse vurma sesi duydum. Ertuğrul ve Simge'nin bulunduğu yere dönünce, Ertuğrul'un elinde bıçak olduğunu gördüm. Bu sırada Ertuğrul, 'Yaptığını beğendin mi?' ya da 'Oldu mu yaptığın?' şeklinde söz söyledi. Aynı anda göğsünden kan fışkırmaya başladı. Bu sırada Simge, Ertuğrul'un karşısında yaklaşık 1 metre mesafede yüz yüze duruyordu. Daha sonra Ertuğrul yere düştü. Bu sırada Simge benden tampon yapmak için bir şey istedi. Bıçaklanma olayından önce Simge'nin 'Allah belanı versin' gibi bir söz söylediğini hatırlamıyorum. O sırada Simge, Ertuğrul'un kendini bıçakladığını söyledi" dedi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Bu arada duruşma sürerken, Simge İvedi'nin yakınlarının tanıklara yönelik tutumları nedeniyle mahkeme heyeti başkanı araya girdi. Heyet başkanı, İvedi'nin yakınlarının salon dışına çıkarılmasına karar verirken; sanık avukatı, Ertuğrul Karadaşlı'nın kendi kendini bıçakladığını savundu.

Simge İvedi ise savunmasında, şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamaları ve tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Sercan'ın 'Allah belanı versin' diye söylediğime yönelik beyanını kabul etmiyorum. Adalete güveniyorum, tahliyemi talep ediyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mütalaasını veren savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için ek süre talebini kabul edip, Simge İvedi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor
Görüşmeye damga vuran görüntü Lukaşenko, Kim’e taarruz tüfeği hediye etti Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün’ün ilk direk dansı performansı Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi
Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:58
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
