Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi Açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sesimiz Ol Platformu iş birliğiyle 'Peki ya Sonra?' adlı sergi açılacak. Sergi, sanatın toplumsal travmaları anlama ve iyileşme süreçlerindeki gücünü vurguluyor.

29.01.2025 09:35  Güncelleme: 10:54
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(BURSA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sesimiz Ol Platformu iş birliğiyle hayata geçirilecek "Peki ya Sonra?" isimli sergi, sanatın toplumsal travmaları anlama ve iyileşme süreçlerindeki gücünü vurgulayacak.

6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında açılacak ve 6 Mart 2025'e kadar Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek "Peki ya Sonra?" sergisi, Bursalı bir kültür girişimi olan Kültürakt'ın dayanışma projesi olarak bağımsız sanatçılara alan açmak ve görünürlüklerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

142 bağımsız sanatçının kayıtlı olduğu Sesimiz Ol Platformu ile sosyal fayda odaklı kültür girişimlerini ve dayanışma temelli projeleri destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen sergi, Derya Yücel'in küratörlüğünde gerçekleşecek.

Serginin depremden etkilenen ve eserleriyle dayanışmayı güçlendiren 11 bağımsız sanatçıya alan açtığını belirten Derya Yücel, "Sanat, bir şekilde hatırlamanın ve geleceğe umut taşımanın bir aracıdır. Sanat, hüzünle bir bağ kurmayı, umudu cesaretlendirmeyi ve empatiyi geliştirmeyi öğretir. Bu sergi, toplumsal travmalara dair yaratıcı bir parantez açarak izleyicilere bir hatırlama ve dayanışma alanı sunuyor" dedi.

Dayanışma ve umut vurgusu

Sanatın hatırlama, empati ve dayanışma gücünü öne çıkararak izleyicilere toplumsal iyileşme süreçlerinde yaratıcı bir alan sunduğunu vurgulayan Yücel, "Sanat, zaafları ve zayıflıkları duyumsatarak benliğin dengesini sağlayabilir, toplumsal eksiklikleri ortaya koyabilir. Peki ya toplumsal olaylar, travmalar ve afetlerden sonra bireylerin yaraları nasıl sarılır? Sanat, empati ve dayanışmanın bir aracı olabilir mi? 'Peki ya Sonra?' sergisi, unutmamanın, dayanışmanın ve umudu beslemenin bir yolu olarak geleceğe bir pencere açıyor" diye konuştu.

Genç bağımsız sanatçılar ve eserleri

6 Şubat akşamı ziyarete açılacak sergi, Ali Hikmet Kürekçi- İstanbul, Ahmet Hakan Akkuş-Kahramanmaraş, Yusuf Ağraş- Diyarbakır, Şahin Latifeci-Diyarbakır, Muhammed Memduh Göktürk-Kahramanmaraş, Abdulmusa Yönyol- Adıyaman, Ekin Keser- Hatay, Meli Öztürk-İstanbul, Pınar Polat- Kayseri, Güler Kente- Şanlıurfa ve Hatice Atamış–Hatay isimli sanatçı ve eserlerini bir araya getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, şehrin kültürüne ve sanatına katkı sağlayacak proje, etkinlik ve faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 Haziran-2025 Haziran dönemini 'Bursa Nazım Yılı' olarak ilan eden Kültür Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda sergi, sempozyum, söyleşi ve buluşmaların yer aldığı birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Fotofest'in bu yıl 14'üncüsü "Şehrin İtirazı" temasıyla, 10 farklı mekanda bir ay boyunca sergi, atölye ve söyleşilerle izleyicilerle buluştu. İlki düzenlenen Edebiyat Festivali, "Başlangıçlar" temasıyla her yaştan okuru yazarlarla buluşturdu. Festivalde, gençlerin hayal dünyasına dokunacak çocuk edebiyatı yazarlarından, hayat tecrübelerini paylaşan deneyimli kalemlere kadar birçok ses bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 'Peki ya Sonra?' Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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