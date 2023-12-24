 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da "teröre lanet ve Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da "teröre lanet ve Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi

Bursa'da, "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" sloganıyla binlerce kişinin katılımıyla teröre lanet ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Bursa\'da "teröre lanet ve Filistin\'e destek" yürüyüşü düzenlendi
24.12.2023 - 17:26,
Abone Ol

Bursa'da, " Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" sloganıyla binlerce kişinin katılımıyla teröre lanet ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Filisten'e Destek Platformu'nun organize ettiği, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun desteklediği programda, yaklaşık 30 bin kişi Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, İsrail'i ve terör örgütü PKK'yı lanetleyen sloganlar attı, dövizler açtı.

Bulvarın iki farklı ucunda başlayan yürüyüş, orta noktadaki hastane alanında sona erdi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce kişi, burada sloganlara devam etti; hem Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için hem de Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler için dualar edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de Filistin'e destek için Gazze'deki soykırıma yönelik yürüyüşlerin organize edildiğini söyledi.

Bursa'da da yürüyüşün düzenlendiğini ve belirten Yılmaz, binlerce çocuğun el ele zincir oluşturduğunu ifade etti.

Organizasyonun planını yaptıkları sırada Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında askerlerin şehit olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Programı bugün şehitlerimiz için yaptık. Onların gayretleri ve mücadelesiyle biz bu ülkenin bağımsız olarak mücadelesine şahit edebiliyoruz. Evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte bir arada beraber yaşayabiliyorsak nöbet sınır boylarında nöbet tutan kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz vesilesiyledir. Bizim sınırlarımızda başlamıyor bu mücadele. Gazze düştüğü zaman oradan gelecek kişilerin, oradan gelecek İsrail'in ve Yahudi'nin devamında aynı mücadeleyi bizim bu topraklarımıza da yapacaklarını biliyoruz. Onun için oradan başlatıyoruz mücadeleyi."

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki günde 12 askerin şehit haberini aldıklarını ve acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Bu coğrafyanın "hiçbir zaman içinin rahat olmadığını" vurgulayan Aktaş, "Anadolu toprakları hep tehdit altındaydı. Yine görüyoruz ki aynısı yapılıyor. Siz zannediyor musunuz ki Gazze'de o masum Müslümanlara ve çocuklara yapılanlarla dün, evvelsi gün Kuzey Irak'ta şehit edilen Mehmetçiklerimiz farklı. Vallahi hepsinin niyeti aynı. Onlar yıllardır idealleri olan o Yahudilerin ideali olan davalarını gütmenin derdi ve hesabı içerisindeler. O yüzden de 78 gündür Gazze'de göz kırpmadan, hiç acımadan binlerce çocuğu, binlerce kadını, binlerce yaşlıyı diri diri toprağa verdiler. Bilinçli olma zamanı. Uyanık olma zamanı. Bugün Gazze'de olanlar, bugün Suriye'de olanlar, bugün Irak'ta olanların yarın Türkiye'de olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Bursa, Gazze, Irak, İsrail, İnsan Hakları, Bursa, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'teröre lanet ve Filistin'e destek' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı? Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?

Son Dakika
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da "teröre lanet ve Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement