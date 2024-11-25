Bursa'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki korkuluklara ve bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

25.11.2024 07:27  Güncelleme: 07:40
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BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki korkuluklara ardından bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan Batın G. yönetimindeki 34 BC 2690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Batın G., yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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