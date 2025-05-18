Bursa'da Uluslararası Spor Festivali: Gençler Kardeşlik ve Dostluk İçin Bir Araya Geldi

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Uluslararası Spor Festivali" kapsamında sekiz farklı ülkenin dokuz kardeş kentinden gelen genç sporcularla buluştu.

Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen "Kardeş Şehirler Voleybol Turnuvası"na, Bursa'nın kardeş kentleri olan Kosova'nın Priştina, Finlandiya'nın Oulu, Moldova'nın Çadır Lunga, Ukrayna'nın Vinnitsa, Bulgaristan'ın Plevne ve Veliko Tarnova, Belarus'un Mogilev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa, Slovakya'nın Kösice kentlerinden sporcular ve antrenörleri katıldı.

Genç sporcular ve antrenörleri, Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile yemek organizasyonunda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı programda sporcularla sohbet eden Başkan Bozbey, kentin köklü tarihini ve zengin gastronomi kültürünü anlatarak Bursa'nın lezzetlerini sporcularla birlikte tattı.

"Bursa'mızın dünyayla bağlarını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Tam 106 yıl önce, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, 19 Mayıs tarihiyle simgeleştiğini belirten Başkan Bozbey, "Bu tarih, Türkiye'de gençlerimizin geleceği temsil ettiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ülkemizi gençlere emanet etmiş ve onlara sonsuz bir güven duymuştur. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize büyük önem veriyoruz. Uluslararası Spor Festivali gibi etkinliklerle Bursa'mızın dünyayla bağlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin spora, kültüre ve sanata yönelmesini destekliyoruz. Onların geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz U-16 Kızlar Voleybol Turnuva'mız da bunun anlamlı bir örneğidir" diye konuştu.

Turnuvaya katılan her gencin, yalnızca sporla değil, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik ruhuyla da bu değerleri yaşattığını dile getiren Başkan Bozbey, gençliğe inandıklarını ve güvendiklerini söyledi. Turnuvanın sonunda herkesin kazanmış olacağını aktaran Bozbey, "Çünkü birbirimizi tanıdık, paylaştık, birlikte gülümsedik ve güzel anılar biriktirdik. İşte asıl zafer budur. Turnuvaya katılan tüm takımlara, antrenörlere, temsilcilere ve destek olanlara teşekkür ediyorum. Bu dünyayı daha güzel, daha adil, daha umut dolu kılacak olan sizlersiniz. Yolunuz açık, yarınlarınız aydınlık olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Bozbey çifti tarafından genç sporculara ve antrenörlerine hediyeleri takdim edildi.