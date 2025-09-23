3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre televizyon fişinin kaçak yapıp erimesi neticesi yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ YANAN EVDEN ÇIKTI

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) cansız bedenlerini buldu. Ölen 3 kişinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

STRAFORLAR YANARAK ANNEMİN ÜZERİNE DAMLAMIŞ

Yakınları cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun önünde beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, o anları şu sözlerle anlattı:

"Tavanların strafor olması sebebiyle, damlayan plastiklerin, annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan, annem verememiş. Yeğenim de onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evdeki 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı."

"ALZHEİMER HASTASI TEYZE ÇOCUKLARI KURTARAMADI"

Yangını gören Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, "Yangın 23.00 civarlarında çıktı. İtfaiye ekipleri erken müdahale etti. Vatandaşlar da elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştılar. Kapının yangından dolayı açılmaması dolayısıyla 2 teyzemiz ve bir çocuğumuz vefat etti. Bir kardeşimiz balkona kadar çıkarak küçük çocuğu yaşı teyzeden vermesini istedi. Fakat teyze alzheimer hastası olduğu için anlamadı ve küçük çocuğu vermedi. Yangın, perdelerin tutuştuğundan çıktığı iddia ediliyor. Evde normalde 7 veya 8 kişi kalıyordu. Diğerlerinin bazıları aşağıdaymış. Bazıları da yangın esnasında kurtulmuş. Ölenlerden biri misafir diğerleri de evde kalanlar. Üst kata da yangın sıçradı fakat oturan kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.