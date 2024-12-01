Bursa'dan Genç Salsa Dansçıları Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'dan Genç Salsa Dansçıları Dünya Şampiyonu Oldu

Bursa\'dan Genç Salsa Dansçıları Dünya Şampiyonu Oldu

Bursa'da salsa dansı öğrenen Beren Aydın ve Ali Efe Aydın, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Ayrıca, Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde dünya 2'nciliği kazandılar.

01.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, annelerinin yönlendirmesiyle salsa dansını öğrenmek için kursa giden Beren Aydın (13) ile aynı soyadı paylaşan Ali Efe Aydın (15), Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İkili, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu olurken, aynı yarışmada, Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

Kentteki özel bir kolejde eğitim gören Beren Aydın ile Anadolu Lisesi'nde okuyan Ali Efe Aydın, 6 yıl önce annelerinin ısrarla yönlendirmesi sonucu salsa dansı öğrenmek için Nilüfer ilçesindeki özel bir dans kursuna gitti. Akraba bağlılıkları olmayıp sadece soyadları aynı olan Beren ve Ali Efe, sergiledikleri dans performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye'de katıldıkları yarışmalarda derecelere giren Beren ile Ali Efe, 18-23 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 12 ülkeden çok sayıda dansçının katıldığı 'IDO World Dance Championships' yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Danslarıyla ayakta dakikalarca alkışlanan Beren ve Ali Efe ödüllerini yapılan tören ile alırken, başarılı dansçılar aynı yarışmada katıldıkları Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.

'ANNELERİMİZİN İSTEĞİ ÜZERİNE DANS ÖĞRENDİK'

Kuzey Makedonya'da yapılan yarışma sonrası Bursa'ya dönen Beren Aydın, "Dans etmeye küçük yaşlarda başladım. Daha sonrasında annem beni bir dans kursuna yazdırdı. Şu an salsa dansında dünya şampiyonu olduk" dedi.

'6 YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKSIN DESELERDİ, İNANMAZDIM'

Hobi olarak başladığı dansta dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Ali Efe Aydın, "Kendimce dans ediyordum. İlkokuldayken hocam anneme söylemiş. Annemin yönlendirmesiyle dansa başlayıp, kendimi daha da geliştirdim. 6 yıl önce 'dünya şampiyonu olacaksın' deselerdi, inanmazdım. Gerçekten çok gururluyum. İleride yetişkinler kategorisinde yarışmak istiyorum ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

'DÜNYA ARENASINDA İSTİKLAL MARŞIMIZIN OKUNMASI ÇOK GURUR VERİCİYDİ'

Dünya arenasında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gururlandığı söyleyen Antrenör Erdik Şadıllıoğlu, "15 yıllık bir antrenörlük geçmişim var. Minik yaşta yetiştirdiğimiz çocuklarla dünya arenasında birçok branşta başarılar elde ettik. En son olarak geçen hafta Makedonya'da 3 dansçıyla gittiğim dünya arenası yarışmasında birçok derece, ünvan ve dünya şampiyonluğu aldık. Bize çok güzel bir gurur yaşattılar. İstiklal Marşımızın o arenada okunması, güçlü rakiplerin arasında bize ayrı bir gurur vericiydi. Biz, düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıl öncesinden yaptığımız hazırlıkların neticesinde araya minik minik sakatlıklar da girse de gençler asla pes etmedi. Dünya şampiyonu oldular, onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin bayrağını orada açmaları, aynı zamanda İstiklal Marşımızı da okutmaları ayrı bir gurur vericiydi. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Makedonya, Efe Aydın, Türkiye, Ali Efe, Güncel, Aydın, Dünya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'dan Genç Salsa Dansçıları Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 13:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'dan Genç Salsa Dansçıları Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.