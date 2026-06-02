Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yaz Önlemleri

02.06.2026 10:11
Sıcak hava koşullarında hayvanların korunması için özel önlemler alınıyor, lemurlar soğuk meyve tüketiyor.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için önlemler alınmaya başlandı. 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında ve sıcaklık derecesi hava koşullarına göre özel olarak ayarlanan klimalı odalarda geçirirken, 40 lemur ise soğuk meyve ve sebzelerle beslenerek hava sıcaklıklarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 1998'den bu yana 206 bin 600 metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki bin 123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor. Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülürken, hayvanların bakım ve beslenmeleri de mevsim şartlarına göre sürdürülüyor.

BESLENMEDE YAZ UYGULAMASI BAŞLADI

İlkbaharın sona ermesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için önlemler alınmaya başlandı. Hayvanat bahçesindeki 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında ve sıcaklık derecesi hava koşullarına göre özel olarak ayarlanan klimalı odalarda geçiriyor. Bakım ve beslenmeleri de görevliler tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Hayvanat bahçesindeki 40 lemur ise buzdolabında muhafaza edilen soğuk meyve ve sebzelerle beslenerek hava sıcaklıklarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

'SOĞUK MEYVELER VERİYORUZ'

Lemurların beslenme programının mevsime göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Bakıcısı Arif Ardıç, "Lemurların bakım, beslenme ve tüm ihtiyaçlarından sorumluyuz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez besleniyorlar. Meyve, sebze, kuru yemiş, baklagil, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates ve mamayla besleniyorlar. Beslenme programları mevsime göre değişiyor. Yaz aylarında daha az tüketirken, kışın daha fazla besleniyorlar. En çok muz ve kuru yemiş seviyorlar. Yaz döneminde ise daha çok soğuk ve tatlı meyveler veriyoruz. Şu an 40 lemurumuz var. Sabah ve akşam yaklaşık 5'er kilo meyve ve sebze tüketiyorlar" diye konuştu.

'YAZ DÖNEMİNDE HAVUZLARI DAHA AKTİF KULLANIYORLAR'

Afrika penguenlerinin bakıcısı İsmail Bozkurt ise sıcak havalara karşı alınan önlemleri anlatarak, "Penguenlerin bakımından sorumluyum. Saat 11.00 ve 16.00 olmak üzere günde 2 kez besleniyorlar. Sardalya ve istavrit ile besliyoruz. Yaz döneminde havuzları daha aktif kullanıyorlar. İç bölümlerde klima sistemlerimiz bulunuyor. Şu anda 6 erkek, 9 dişi ve 2 yavru olmak üzere toplam 17 penguenimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

