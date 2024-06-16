Bursa ve çevre illerde bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde bayramı namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

16.06.2024 07:52
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de sabahın ilk dakikalarından itibaren camiler bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Vatandaşlar, namaz kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avluda yerlerini alan vatandaşlar vaaz dinledi.

Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Namazın ardından Zağnos Paşa Camisi'nde kamu görevlileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya

Kütahya'da, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı.

İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu, Ulu Cami'deki sohbetinde, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.

Kurban kesiminin İslami usullere göre yapılması gerektiğinin önemine değinen Kargıoğlu, kurban kesilirken çevre kirliliğine dikkat edilmesini istedi.

Namaz sonunda tekbirler getirilerek dua edildi.

Kütahya protokolü de bayram namazı sonrasında, vatandaşlarla bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Yalova

Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti.

Dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.

Bilecik

Bayram namazı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Sabahın ilk saatlerinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Vaazının ardından cemaat, bayram namazını kıldı. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazında dışarda saf tuttu.

Namaz sonrası edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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