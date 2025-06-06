Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı

Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı
06.06.2025 08:08
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere vatandaşlar, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alanlar önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, 71 Evler Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde bir araya geldi.

Saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

Namazın ardından Filistinliler başta olmak üzere zulüm gören tüm Müslüman alemi için dua edildi.

Cemaat duanın ardından bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve protokol, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Zağnos Paşa'nın türbesinde dua eden Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Balıkesirli vatandaşlar olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ustaoğlu, "Allah keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin, tüm hemşerilerimin bayramı kutlu olsun." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da tüm Türkiye'nin bayramını kutladı.

Akın, Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin baş şehri olduğunu belirterek, "Atatürk'ün hutbesini verdiği camimizde bayram namazımızı kıldık, Zağnos Paşa'mızın huzurunda dua ettik. Bütün hemşerilerime sağlıklı, huzurlu, bereketli güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik

Kurban Bayramı namazı için Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Kayı Boyu Camisi'nde vaazın ardından saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kalabalık nedeniyle cemaatin bir kısmı namazını cami bahçesinde kıldı.

Duanın ardından Vali Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile vatandaşlar bayramlaştı.

Yalova

Yalova'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Kütahya

Kütahya'da camileri dolduran vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de kılınan namazın ardından tekbirler getirilerek dua edildi.

Kütahya protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş bayram namazını kıldı.

Vatandaşlar namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışlarında vatandaşlara, şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleriyle namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde kurban bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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