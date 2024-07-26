Bursa ve Çevresinde Netanyahu'nun Konuşmasına Tepki - Son Dakika
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Bursa ve Çevresinde Netanyahu'nun Konuşmasına Tepki

Bursa ve Çevresinde Netanyahu\'nun Konuşmasına Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa ve çevre illerde tepki gösterildi. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun açıklamasını protesto etti. Platform sözcüsü, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak kazındığını belirtti. Eskişehir ve Bilecik'te de konuşma kınandı.

26.07.2024 15:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Bursa ve çevre illerde tepki gösterildi.

Bursa'da cuma namazı sonrası Ulucami bahçesinde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

Platform sözcüsü Furkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak kazındığını söyledi.

ABD'nin de Netanyahu'yu davet edip böyle bir konuşma yapmasına imkan sağladığını belirten Arı şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir."

Gazze'deki soykırımın sorumlularını ağırladıkları gerekçesiyle ABD'de düzenlenen kongreyi kınayan Arı, Parlamento dışındaki eylemcilerin de destekçisi olduklarını vurguladı.

Eskişehir

Eskişehir Milli İrade Platformu üyeleri de Reşadiye Camisi önünde İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Şirin Aslan, Netanyahu'nun konuşmasının ABD Kongresi tarafından alkışlanmasının hafızalardan silinmeyecek utanç fotoğrafı olduğunu belirtti.

Aslan, Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajları ilettiklerini anlatarak, "Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Bilecik

Netanyahu'nun konuşmaları Bilecik'te de cuma namazı sonrası protesto edildi.

Milli İrade Platformu Bilecik Şubesi adına İsa Yıldız, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhangazi Camisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetimini ve Netanyahu'yu kınadı.

Yıldız, "ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür." diye konuştu.

Kaynak: AA

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