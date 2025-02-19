Business Honors Awards 2025\'te ödüller sahiplerini buldu

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İŞ dünyasının başarılı markalarını ödüllendiren Business Honors Awards 2025'te etkinliği gerçekleşti. Şirketlerin birden fazla departmanıyla aynı anda başvurabildiği ve her bölümün kendi başarısıyla ödüllendirildiği organizasyon, iş dünyasında yeni bir rekabet anlayışı oluştururken, İstanbul'da düzenlenen törende, farklı sektörlerden 52 şirket ödüle layık görüldü.

Organizasyonun kurucu ortaklarından Yasemin Oğralı, "Bu ödül töreninin en büyük farkı, şirketlerin yalnızca tek bir kategoride değil, birden fazla departmanıyla başvurabilmesi. Amacımız, yalnızca ödüller vermek değil, aynı zamanda iş dünyasına değerli bir platform sunmak. İlerleyen dönemde bu organizasyon dijital bir mecra haline gelecek. İş dünyasına özel zirveler, eğitimler ve kongreler düzenleyeceğiz" dedi.

Kalıcı başarıyı ve sürdürülebilirliği ödüllendiren 'Business Honors Awards 2025', etkinliği yapıldı. İstanbul'da düzenlenen törende iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucu belirlenen ödüller farklı sektörlerden 52 markaya takdim edildi. Jüri koltuğunda ise Şerif Kaynar, Tunç Berkman, Ebru Arıcan, Füsun Kuran, Nebahat Akkoç, Ural Aktaş, Veysi Küçük, Çağla Hullu, Ali Evren Dinç, Serhan Tınastepe, Mustafa Başar, Can Uysal, Seden Efe Yılmazer, Yasemin Yıldırım, Ayça Kaya, Gizem Kartal Sükan, Bahadır Kayıcan, Ferhat Zamanpur, Levent Özsaygı, Zeynep Öztürk ve Murat Büyükkucak gibi alanında uzman isimler yer aldı.

'20 YILDAN FAZLA DENEYİME SAHİP İKİ KADIN GİRİŞİMCİYİZ'

Organizasyonun kurucu ortaklarından Yasemin Oğralı, ödül töreninin farkını ve geleceğe dair vizyonlarını anlattı. Business Honors Awards'un ardında güçlü bir girişimci ruh olduğunu vurgulayan Yasemin Oğralı, "Bizler, hayatının büyük bir kısmını pazarlama dünyasında geçirmiş, 20 yıldan fazla deneyime sahip iki kadın girişimciyiz. Bu da bizim ilk markamız, ilk bebeğimiz. Bu akşam ödül törenimizi, değerli jüri üyelerimizin titiz değerlendirmeleri sonucunda kazananlara ödüllerini takdim etmek üzere organize ettik" diye konuştu.

'İLK KEZ BİR ŞİRKETİN BİRDEN FAZLA DEPARTMANI BAŞVURABİLİYOR'

Oğralı, Business Honors Awards'un sektörde bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu ödül töreninin en büyük farkı, şirketlerin yalnızca tek bir kategoride değil, birden fazla departmanıyla başvurabilmesi. Satış, pazarlama, iş geliştirme, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi beş farklı departmanın aynı anda ödüle aday olabilmesi sayesinde, şirket içinde tatlı bir rekabet ortamı oluştu. Bu sistem, hem şirket içi başarıyı teşvik etti hem de departmanların bireysel katkılarının daha görünür hale gelmesini sağladı. Aynı zamanda jürimiz, hem Türkiye'de hem de yurt dışında çalışan uzmanlardan oluşuyor. Yüne aynı şekilde satış, pazarlama, iş geliştirme, insan kaynakları ve kurumsal iletişim alanlarının en büyük liderleri değerlendirmelerimizi yaptı."

'JÜRİMİZİ GÖREN ÖDÜL BAŞVURUSU YAPMAK İSTEDİ'

Güçlü jüri kadrosunun organizasyona olan ilgiyi artırdığını belirten Oğralı, "Başvuru sürecinde jüri listemizi gören şirketler, 'Ben de bu jüriden ödül almak istiyorum' diyerek başvurularını yaptı. Yüzlerce başvuru arasından jürimiz 52 farklı şirketi ödüle layık gördü. Hepsi yıllarca verdikleri emeklerin karşılığını almak için burada. Büyük ekipleriyle geldiler, kalabalık bir katılım oldu. Biz de onların bu başarılarını kutlamalarına vesile olduysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"BUSİNESS HONORS AWARDS BİR PLATFORMA DÖNÜŞECEK'

Organizasyonun yalnızca bir ödül töreniyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yasemin Oğralı, "Biz Business Honors Awards'u sadece bir ödül töreni olarak değil, bir platform olarak kurduk. İlerleyen dönemde bu organizasyon dijital bir mecra haline gelecek. İş dünyasına özel zirveler, eğitimler ve kongreler düzenleyeceğiz. Amacımız, yalnızca ödüller vermek değil, aynı zamanda iş dünyasına değerli bir platform sunmak" dedi.

'ÖDÜLLER ANALİTİK DEĞERLENDİRMELER SONUCU VERİLDİ'

Seçim süreçlerindeki şeffaflığa ve analitik değerlendirme kriterlerine değinen Oğralı, "Biz adil, özgür ve güvenilir bir ödül sistemini benimsiyoruz. Jürimiz, tüm başvuruları rakamsal verilerle değerlendirdi. Yani gözle bakıp, hislere göre karar vermedik. En iyi başvurular özenle seçildi ve hak edenler ödüllerini aldı. Şirketlere de bir mesajımız var: İkinci senede başvurularınızı daha analitik yapın, bol bol rakam paylaşın. Tek bir veri bile fark yaratabilir. Gelecek yıl çok daha güçlü başvurular bekliyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YILDA DAHA GÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON OLACAK'

Business Honors Awards'un ikinci yılında daha büyük bir organizasyon olacağını vurgulayan Yasemin Oğralı, "Bu yıl zor bir sektöre girdiğimizi fark ettik ama marka değerlerimizi sağlam bir temel üzerine kurduk. İlerleyen yıllarda daha büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz. Şirketler, ikinci yılımız için şimdiden hazırlıklı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.