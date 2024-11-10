Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Karaköprü Öğretmenevi'nde devam eden anma programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Atatürk konulu resim sergisinin de yer aldığı program, Büyük Önder'in sevdiği parçaların seslendirilmesiyle sona erdi.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'daki tören, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince çelenk sunuldu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Seddar Yavuz, Atatürk'ün fedakarlıklar ve yokluklar içerisinde kazandırdığı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğunu söyledi.

Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz de emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha güçlü, milletimizi de refah içerisinde yaşatacak şekilde emanetinize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında hedefimiz aziz milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, bilimde, sanayide ve teknolojide yarışmak ve ebediyete kadar Anadolu'da hür ve bağımsız yaşamaktır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Anma programı, daha sonra Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, koro gösteri sundu.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle tamamlandı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Doğu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle tamamlandı.

Törene MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel, Tören, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.