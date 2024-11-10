Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Karaköprü Öğretmenevi'nde devam eden anma programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Atatürk konulu resim sergisinin de yer aldığı program, Büyük Önder'in sevdiği parçaların seslendirilmesiyle sona erdi.

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'daki tören, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince çelenk sunuldu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Seddar Yavuz, Atatürk'ün fedakarlıklar ve yokluklar içerisinde kazandırdığı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğunu söyledi.

Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz de emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha güçlü, milletimizi de refah içerisinde yaşatacak şekilde emanetinize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında hedefimiz aziz milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, bilimde, sanayide ve teknolojide yarışmak ve ebediyete kadar Anadolu'da hür ve bağımsız yaşamaktır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Anma programı, daha sonra Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, koro gösteri sundu.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle tamamlandı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Doğu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle tamamlandı.

Törene MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.