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Can Atalay'ın tahliye talebi için ikinci dilekçe yazıldı - Son Dakika
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Can Atalay'ın tahliye talebi için ikinci dilekçe yazıldı

Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay'ın avukatları tahliye talebiyle mahkemeye ikinci kez dilekçe yazdı. TİP üyeleri de adliye önünde toplanarak bir eylem yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin, ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermesine karşın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi henüz Can Atalay'ı tahliye etmedi.

25.12.2023 - 17:33,
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Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay'ın avukatları tahliye talebiyle mahkemeye ikinci kez dilekçe yazdı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri de adliye önünde toplanarak bir eylem yaptı. TİP Parti Meclisi üyesi avukat Özgür Urfa, "Anayasa Mahkemesi kararı verileli 4 gün oldu. 4 gündür burada bir mahkemenin kararını, diğer mahkemeye uygulatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu, tarihte görülmüş bir şey değil. İçeride bir mahkeme, hukuksuzlukta inat ediyor ama biz de pes etmiyoruz. Biz de burada inat ediyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin, ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesine karşın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi henüz Can Atalay'ı tahliye etmedi. Can Atalay'ın avukatları, meslektaşları, arkadaşları ve TİP üyelerinin adliye önündeki bekleyişleri devam ediyor. Atalay'ın avukatları, tahliye talebiyle mahkemeye ikinci kez dilekçe yazdı. TİP üyeleri ise adliye önünde toplanarak bir eylem yaptı.

"KARAR VERİLİNCEYE KADAR BURADA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

TİP Parti Meclisi üyesi, avukat Özgür Urfa, eylemde şunları söyledi:

"Cuma günü de söylemiştik. Bu karar verilinceye kadar burada olmayı sürdüreceğiz. Sabah saatleri itibarıyla adliyeye gelmiş bulunmaktayız. Can Atalay'ın avukatları olarak mahkeme heyetinin bugün yerinde olduğuna dair bilgi edinmiş durumdayız. Kendileri hala Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini ifade ediyorlar karar vermek için. Anayasa Mahkemesi ile yaptığımız görüşmede ise gerekçeli kararın henüz tamamlanmadığı, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceği yönünde bir bilgimiz var. Herhangi bir saat ya da gün bilgisi verilmiş durumda değil. Bu yüzden bekleyişimiz sürüyor. Anayasa Mahkemesi kararı verileli 4 gün oldu. 4 gündür burada bir mahkemenin kararını, diğer mahkemeye uygulatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu, tarihte görülmüş bir şey değil. İçeride bir mahkeme, hukuksuzlukta inat ediyor ama biz de pes etmiyoruz. Biz de burada inat ediyoruz. Can Atalay kararı uygulanana kadar tahliye kararı verilene kadar inatla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."

Can Atalay\'ın tahliye talebi için ikinci dilekçe yazıldı
Kaynak: ANKA
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