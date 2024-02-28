Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle gemi trafiğinin askıya alınması sonrası bu kez de Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kuzey ve güneyden boğaza girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıldı. Öte yandan sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken yerel feribot seferleri ise sürüyor.

28.02.2024 17:52
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Sabah saatlerinde sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alınması sonrası bu kez de Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemilere Kapatıldı

YEREL FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemilere Kapatıldı

SABAH SAATLERİNDE İSTANBUL BOĞAZI DA KAPATILMIŞTI

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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