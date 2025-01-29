ÇANAKKALE\'de 2024 yılındaki 223 uyuşturucu operasyonunda 174 tutuklama

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ÇANAKKALE Valisi Ömer Toraman, 2024 yılında uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen 223 operasyonda gözaltına alınan 313 şüpheliden 174'ünün tutuklandığını söyledi.

Çanakkale'de, '2024 Yılı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı' 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Derya Kara Eldemir katıldı. Vali Toraman toplantıda kent genelinde yapılan asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

'TEMEL AMACIMIZ VATANDAŞIMIZA GÜVEN VERMEK'

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin 7-24 esasına göre çalıştığını söyleyen Vali Ömer Toraman, "İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu hizmetleri 2 ana başlıkta yürütüyor. Birincisi önleyici kolluk hizmetleri dediğimiz başlık. Burada suç oluşmadan, suç meydana gelmeden önce suçun oluşumunu önlemek maksatlı yürütülen faaliyetler. Bu çerçevede bir yandan imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi, personel, araç gereç sayımızı artırarak etkinliğimizi bu alanda artırmaya çalışıyoruz. Teknolojiden en üst seviyede yararlanıyoruz. Buradaki temel amacımız vatandaşımıza güven vermek. Öte yandan suç işleme niyeti olanları caydırmak. Bunu önleyici kolluk kuvvetleriyle gerçekleştiriyoruz. İkinci ana başlığımız ise suç işlendikten sonra suçun faillerinin belirlenmesi, adli mercilere intikallerinin sağlanması ve kanunlarımızın öngördüğü ceza her neyse onlarla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak. Bu alanda da Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinesinde 3 kolluk birimimiz herhangi bir suç olayı meydana geldiği andan itibaren bu olayı aydınlatmak, faillerini bulmak ve adalete teslim etmek için gayret gösteriyorlar. Bugün İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın 'Türkiye'nin Huzuru' olarak ifade ettiği faaliyetlerimizi, biz de 'Çanakkale'nin Huzuru' hedefi olarak ele alıyor ve bu 3 kolluk birimimizle Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın koordinesinde bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

'İHBARLARI ALDIKTAN SONRA EN KISA SÜRE MÜDAHALE KABİLİYETİNE SAHİBİZ'

Bu faaliyetlerde en büyük dayanak noktalarının vatandaşlar olduğunu söyleyen Vali Toraman, "Bizim bu faaliyetlerimizde en büyük dayanak noktamız vatandaşlarımız, en büyük yardımcımız vatandaşlarımız. O nedenle çok kıymetli Çanakkaleli hemşerilerimize çağrımızı yineliyoruz. Lütfen olumsuz bir durumla karşılaştığınızda haberdar olduğunuzda, kolluk birimlerimizi bundan haberdar edin. Uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığımızın uyuma aplikasyonu var, onu lütfen kullanın. 112 Acil Çağrı numaralarımız var. Lütfen onlara ihbarlarda bulunun. Kadına şiddet konusunda KADES uygulamamız var. Bütün kadınlarımızın bu uygulamayı indirmelerini, ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda bunu kullanmalarını önemsiyoruz. Lütfen bizimle bilgi paylaşsınlar. Biz ihbarları aldıktan sonra en kısa sürede müdahale kabiliyetine sahibiz. Bunun da takibini yapıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sokaktalar, arazideler böyle bir kabiliyetimiz ve kapasitemiz var. Vatandaşlarımızdan bu konuda bizlerle iş birliği yapmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Vali Toraman, yaptığı konuşmanın ardından Çanakkale'de 2024 yılı içerisinde asayiş, terör, uyuşturucu, organize suçlar, siber suçlar, trafik, düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terörle mücadelede PKK/KCK operasyonlarında 26 operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Vali Toraman, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklandığını 21'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti. Vali Toraman, FETÖ'ye yönelik yapılan 20 operasyonda gözaltına alınan toplam 48 şüpheliden 5'nin tutuklanırken, 6'sına adli kontrol, şartıyla işlem yapıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 operasyonda, 2 adli kontrol, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 4 operasyonda 6 gözaltı, 2 tutuklama ve 1 adli kontrol olmak üzere işlem yapıldığını söyledi.

Vali Toraman, asayiş suçlarına da değinip, 122 konut dokunulmazlığını ihlal, 9 kasten öldürme, 37 kişiyi hürriyetinden yoksun kılmada, 456 kişilerin sükununu bozmada, 101 cinsel taciz, 818 hakaret, 68 çocuğun cinsel istismarı, 3 bin 41 kasten yaralama, 45 cinsel saldırı ve 2 bin 173 tehdit olayı meydana geldiğini kaydetti. Organize suçlarla mücadele kapsamında 1 organize suç örgütü çökertildiğine dikkati çeken Vali Toraman, 30 operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındığını kaydetti. Bu şüphelilerden 12'siin tutuklandığını, 7'si için adli kontrol işlemi gerçekleştirildiğini vurguladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki 223 operasyonda ise 313 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Vali Toraman, "Bunların da 174'si tutuklanırken; 77'si için adli kontrol işlemi yapıldı" dedi.

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise 1108 operasyonda, 432 tutuklama, 107 adli kontrol işlemi yapıldı, 472 araca el konulduğunu aktaran Vali Toraman, 343 kaçak göçmenin ise Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiğini belirtti.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,