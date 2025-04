Çanakkale\'de 57\'nci Alay\'a Vefa Yürüyüşü (2)

57'NCİ ALAY SANCAĞI'NIN DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nün sona erdiği Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, temsili 57'nci Alay Sancağı devir teslim töreni düzenlendi. Tören, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene Koçoğlu'nun yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı İstihbarat Kurmay Binbaşı Türker Ersin Özdemir yaptı.

'DESTAN YAZANLARIN İZİNDEYDİK'

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Tarihin yazıldığı topraklarda, destanlaşan kahramanlıkların, fedakarlıkların ve şehadetin anıtlaştığı Conkbayırı'nda bir aradayız. Kocadere'den başladığımız yürüyüşümüzü tamamladık. Her yıl olduğu gibi tarifsiz duygularla 57. Alay Vefa Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Vatan için destan yazanların izindeydik. Adımlarımızla sadece bir yolu değil, tarihimizin en anlamlı sayfalarını da birlikte geçtik. Hepimiz idrak ettik, bugün bu yürüyüşü gerçekleştirmek, aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına bir saygı duruşu, bir minnet ifadesidir. Çanakkale ruhunu burada, Conkbayırı'nın sinesinde bir kez daha hatırlıyor, milletçe bağımsızlığımızı ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Vatanımızın en kritik anlarından birinde, tarihin seyrini değiştiren mücadeleyi veren ecdadımızın aziz hatırasına vefa borcumuzu eda ediyoruz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için bu toprağın altına giren tüm şehitlerimizi, 57. Alay'ın kahramanlarını, Hüseyin Avni Bey'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR GURUR VESİLESİ'

110 yıl önce, işgalci güçlerin bütün kudretleriyle bu topraklara ayak bastıklarında, karşılarında hiçbir şeyin korkutamadığı bir millet bulduklarını söyleyen Koçoğlu, "Ellerinde silahlarından daha fazla imanlarıyla, ruhlarıyla, yürekleriyle bir araya gelen kahramanlar gördüler. İşte o kahramanlar, üzerinde gururla durduğumuz Conkbayırı'nda destan yazdılar. Bu destanın mürekkebi onların asil kanlarıydı; sayfaları ise bu kutsal vatan topraklarıydı. Bu yüzden Conkbayırı; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en anlamlı simgesidir. Bugün burada gençlerimizle birlikte olmamızın en temel gayesi; 57. Alay'ın ve tüm Çanakkale şehitlerimizin bu topraklarda hangi fedakarlıklarla, hangi ideallerle savaştığını bizzat yerinde anlamak ve anlatmaktır. Böylesine anlamlı bir organizasyonu geleneksel hale getirmiş olmak, bakanlığımız adına büyük bir gurur vesilesidir. Bugün burada attığımız her adım; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihine sahip çıkan, ecdadını tanıyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir gençlik inşasının en güçlü nişanelerindendir. Gençlerimize duyduğu güven, milli hafızaya verdiği önem ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bizlere daima yön veren Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'CANLARI PAHASINA ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILDILAR'

Çanakkale Zaferi'nin sadece kazanılan bir savaş olmadığını söyleyen Koçoğlu, "O aynı zamanda; Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Boşnakıyla, Arapıyla, Romanıyla birlik içinde, omuz omuza durmayı başaran, büyük bir milletin yeniden ayağa kalktığı, dirildiği tarihtir. Onlar geri dönmeyi düşünmediler, Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, anne ve babalarını geride bırakıp cepheye giden o gençler, canları pahasına Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Bu büyük fedakarlığı asla unutmayacağız. Çünkü biliyoruz ki; tarihini bilmeyen, geçmişinden güç almayan bir millet, geleceğine yön veremez. Biz, o ruhla büyüyen bir milletiz. ve o ruhla yarınlara yürüyoruz. 57. Alay; bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek bu coğrafyadan silinmeyeceğini dosta, düşmana ilan eden kardeşlik tapusudur. O gün burada, farklı şehirlerden gelen, farklı dilleri konuşan ama aynı medeniyetin çocukları olan, bir hilalin gölgesinde birleşmeyi bilen yiğitler vardı. Uğruna can verdikleri bu topraklar için birer tohum oldular. Devrin bütün teknik silahlarıyla donanmış işgalcilere karşı; göğüslerini siper ettiler, fakat yollarından dönmediler" dedi.

'BİZİM İÇİN EN GURUR VERİCİ TABLOLARDAN BİRİ'

Koçoğlu, şöyle devam etti: "O gün düşmanda imkan, yiğitlerimizde ise iman vardı. O gün burada tezkere alıp eve dönmenin değil, gerekirse bu memleket için şehadete yürümenin hayalini kuran 57. Alay vardı. Biliyorsunuz; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere, Çanakkale Şehitlerimizi anmak ve onları yad etmek için her yıl 24-25 Nisan tarihlerinde düzenliyoruz. Vatan için destan yazanların izinde, yarınlara adım atıyoruz. Conkbayırı'nın, kahramanlığın ve dirilişin en anlamlı örneği olduğunu her seferinde daha güçlü bir sesle haykırıyoruz. Ecdadımız bu topraklar uğruna hayatını ortaya koydu. Bizler de bugün ve gelecekte, onların emaneti olan bu vatanı, Türkiyemizi canımız pahasına muhafaza etmek zorundayız. Vatanımızı savunmak, onu korumak artık sadece silahlarla, cephelerle sınırlı değil. Bugün cephe; ilimde, bilimde, eğitimde ve kültürdedir. Kiminiz ay-yıldızlı bayrağımızı gururla semalara taşıyor, kiminiz bir yetimin başını okşayarak, bir gönüle dokunarak iz bırakıyor, kiminiz bilginin, sanatın, sporun izinde yürüyerek bu ülkenin adını geleceğe nakşediyor. Farklı yolların yolcususunuz belki, ama aynı ideali taşıyorsunuz kalbinizde. Bu vatan uğruna can verenlerin emanetini, yürekten gelen bir sadakatle yarınlara taşımak. ve biz biliyoruz ki; siz varsanız, bu toprakların yarını da umutla yazılır. İşte bu yüzden bugün burada farklı şehirlerden gelerek kardeşlik ruhunu paylaşan gençlerimizin varlığı, bizim için en gurur verici tablolardan biridir."

'VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

"Sizler bu milletin göz bebeğisiniz" diyen Koçoğlu, "Aziz milletimizin evlatları, Conkbayırı'ndan yükselen bu ses, birlik ve beraberliğimizin sesidir. Şehitlerimizin huzurunda, milletimizin bölünmez bütünlüğü, kardeşliğimiz ve bağımsızlığımız adına söz veriyoruz: Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu vatan için, bu bayrak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Burada bulunan siz kıymetli genç arkadaşlarıma ve bu etkinlikte emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 57'nci Alay'ın temsili sancağı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden öğrenci Yakup Köse, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Alican Caber'e teslim etti. Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando gösterisiyle sona erdi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,